15 בני אדם נהרגו וכ-70 נוספים נפצעו היום (שלישי) בקריסת גשר של הרכבת הקלה במקסיקו סיטי, בירת מקסיקו. הגשר קרס בעת שהרכבת עברה מעליו והקריסה תועדה במצלמות האבטחה של מנהלת המטרו. צוותי החירום וכבאים נמצאים בזירת האירוע, סורקים אחר ניצולים בין ההריסות.

ראשת עיריית מקסיקו סיטי, קלאודיה שיינבאום, הגיעה לזירת התאונה ומסרה כי "הכבאים וכוחות הביטחון נמצאים בשטח ומפנים את הפצועים לבתי החולים. נמסור מידע נוסף בקרוב". לפי אחד הסרטונים המתעדים את התאונה, הגשר והרכבת קרסו על מכוניות שחלפה בכביש שמתחת לגשר.

From moments ago, the collapse of the elevated #Linea12 #MetroCDMX railway that crashed the subway. Many are blaming current Foreign Affairs Secretary, Marcelo Ebrard, who was Mayor of Mexico City when this line was built, with allegations of poor construction and money issues. pic.twitter.com/LkCl6gfKG6