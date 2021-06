כריסטיאן אמנפור, המגישה הבינלאומית הבכירה של רשת CNN ואחת מהנשים החזקות והמוכרות בארצות הברית, הודיעה בשידור אמש (שני) כי היא חלתה בסרטן השחלה. אמנפור בת ה-63 לא הופיעה בתוכניות של הרשת בחודש האחרון בגלל המחלה, ואמש סיפקה את ההסבר כשעלתה לשידור מלונדון. היא הודתה לצוות שטיפל בה ואמרה שהסיבה שנחשפה היא על מנת לעודד נשים לעבור בדיקות סקר לאבחון מוקדם, שיוביל לטיפול מהיר ונכון במחלה.

"4 השבועות האחרונים היו עבורי רכבת הרים לאחר שכמו מיליוני נשים ברחבי העולם אובחנתי בסרטן השחלה", אמרה אמנפור בקטע הפתיחה של השידור, והוסיפה: "עברתי ניתוח מוצלח שנועד להסיר את הגידול, וכעת אני עומדת בפני כמה חודשים של כימוטרפיה. אני מספרת את זה בשביל שקיפות וגם בשביל העלאת המודעות לחשיבות של אבחון מוקדם. אני מעודדת נשים ללמוד על המחלה הזו, לעשות את כל הבדיקות שאפשר, תמיד להקשיב לגופן וכמובן לוודא שהחששות הרפואיות שלהן לא זוכות להתעלמות".

Some personal news from me: pic.twitter.com/D5noRnfXfA