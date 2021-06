שערוריה בבריטניה: שר הבריאות מאט הנקוק תועד במצלמות האבטחה מתנשק עם אחת מעוזרותיו הבכירות, ובוגד באשתו, לה נשוי מזה 15 שנה ולהם שלושה ילדים. בנוסף, הנשיקה מפרה את כללי הריחוק החברתי שהונהגו בממלכה עקב התפשטות הקורונה, מה שמעורר את זעם הציבור ומגביר את הקריאות להתפטרותו.

A HUGE world exclusive on today's front page - Matt Hancock's secret affair caught on camera and exposed https://t.co/LB52NswvsL pic.twitter.com/gENhuSWNVj