מנהיגים רבים ברחבי העולם הביעו את צערם ושלחו את תנחומיהם לנפגעי אסון המירון, שאירע הלילה (בין חמישי לשישי) ברחבת קבר הרשב"י. נשיא ארה"ב ג'ו ביידן שוחח עם ראש הממשלה נתניהו מוקדם יותר היום, הביע את תנחומיו והציע סיוע לישראל, לאזרחים האמריקנים שנפגעו באירוע ולמשפחותיהם.

"ארה"ב עומדת לצד תושבי ישראל והקהילות היהודיות ברחבי העולם, באבלם על האסון הנורא בהר מירון", פורסם בהודעה הרשמית מטעם הנשיא ביידן. "שוחחתי מוקדם יותר עם ראש הממשלה נתניהו כדי להביע את תנחומיי הכנים בשם כל אזרחי ארה"ב בפני חברינו בישראל. אובדן חייהם של מאמינים בשעת תפילתם שוברת את הלב. הנחיתי את הצוות שלי להציע סיוע לישראל בשעה שהיא מתמודדת עם הטיפול בנפגעים".

בהמשך הודעתו, התייחס הנשיא ביידן לאזרחים האמריקניים שאיבדו את חייהם או נפצעו במהלך האירוע במירון. "השגרירות ומחלקת המדינה תסייע ככל האפשר לאזרחים האמריקניים ובני משפחתם שהיו מעורבים באירוע. אנו שולחים את תפילתנו לפצועים ולאלה שאיבדו את יקיריהם. יהי זכרם ברוך". ראש הממשלה נתניהו הודה לביידן על דבריו החמים.

גם יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן שיגר אגרת תנחומים אל נשיא המדינה בה הביע את צערו על "האסון שגרם למותם של עשרות קורבנות". טרם כניסת השבת קיבל הנשיא ריבלין אגרת תנחומים ממקבילו הפלסטיני, מחמוד עבאס. "אנו מתפללים לעילוי נשמות הקורבנות ומאחלים החלמה לפצועים", כתב הנשיא הפלסטיני.

מנהיגי העולם מגיבים לאסון במירון

גם מזכיר המדינה האמריקני, אנתוני בלינקן, הביע את תנחומיה של ארה"ב ואת השתתפותה בצערה עם מדינת ישראל, בשיחת טלפון שניהל עם מקבילו הישראלי, גבי אשכנזי. שר החוץ הודה לבן שיחו וציין בפניו כי ישראל פועלת לסייע למשפחות ההרוגים בעלי האזרחות האמריקאית ודואגת להבאת המשפחות לישראל בהקדם האפשרי. ממשרד החוץ נמסר כי הקונסוליה הישראלית בניו יורק עומדת בקשר עם נציגי משפחותיהם של 5 מהרוגי האסון, וכי השגרירות בארגנטינה עומדת בקשר עם משפחה אחת.

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, הביע את תנחומיו על אובדן חיי האדם הרבים כתוצאה מהטרגדיה במירון. "רוסיה חולקת את האבל עם הציבור הישראלי", כתב פוטין בחשבון הטוויטר שלו.

מושל ניו יורק, אנדרו קואמו, פרסם מוקדם יותר בחשבון הטוויטר שלו הודעת ניחומים: "אובדן החיים בעת התכנסותם של אלפי אנשים כדי לחגוג – שובר את הלב", כתב.

גם באיחוד האמירויות פרסמו הודעת הזדהות לאור האסון: "ליבנו יוצא אל תושבי ישראל שאיבדו את יקיריהם במהלך חגיגות ל"ג בעומר בהר מירון", פורסם בחשבון הטוויטר הרשמי של שגרירות איחוד האמירויות בארץ. "השגרירות האמירתית, ותושבי המדינה כולה, שולחים את תנחומיהם למשפחות ומאחלים החלמה מהירה לפצועים".

בית המלוכה הבריטי שלח גם הוא תנחומים לנשיא ריבלין. "התעצבתי מאוד לשמוע על האסון במירון", כתבה מלכת אנגליה. "מחשבותיי עם כל הפצועים ועם משפחותיהם וחבריהם של מי שאיבדו את חייהם. אני שולחת להם את תנחומיי".