משטרת בריטניה מחפשת בימים האחרונים אחר גבר שתועד מכה בעוצמה צעירה יהודייה בהיריון, בזמן שהלכה ברחוב צדדי בצפון לונדון. בתיעוד ממצלמות האבטחה נראה החשוד כיצד הוא עקב אחרי הקורבן, מגיח מאחוריה, שם על ראשה ציפית של כרית - ומכה אותה נמרצות באגרופים. הצעירה הובהלה לבית החולים כשהיא סבלה מחבלות קלות בלבד, לעובר לא נגרם נזק. בקהילה היהודית המקומית מעריכים - מדובר בפשע שנאה.

המקרה התרחש ביום חמישי האחרון כשהקורבן, צעירה יהודייה בת 20 הנמצאת בשבוע ה-27 להריונה, סיפרה על גבר שהפתיע אותה מאחור וכיסה את פניה רגע לפני שהחל לתקוף אותה באור יום בשכונת סטמפורד היל שבצפון הבירה הבריטית. החשוד לאחר מכן ברח מהזירה וכעת, לאחר שמשמר הקהילה היהודית המקומית, "שומרים", החליט להפיץ את התיעוד - החלה המשטרה בחיפושים נרחבים אחריו.

Scary footage of a young Orthodox Jewish woman being brutally attacked by a man in Stamford Hill last Thursday. The attacker creeps up on the woman from behind & attempted to hood her & then repeatedly punches her. Anyone with info should contact @metpoliceuk Footage: @Shomrim pic.twitter.com/HFL8v1xWyM