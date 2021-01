ממשל ביידן שינה את הגדרת השגריר לישראל, הגדה ועזה - והחזיר לטייטל המקורי: ג'ו ביידן הושבע הערב (רביעי) לנשיאה החדש של ארצות הברית על מדרגות הקפיטול, וברשת החברתית הפופולרית מצטרפים לרוח החגיגית עם חשבון ייעודי חדש של הבית הלבן, לצד ציוצים ראשונים של ביידן וסגניתו. במקביל, ממשל ביידן שינה את הגדרת החשבון בטוויטר של השגריר האמריקני בישראל ל-"שגריר ארה"ב בישראל, בגדה המערבית ובעזה", אך כעבור כשעה שינו בחזרה את הגדרת החשבון ל-"שגריר ארה"ב בישראל" ובשגרירות הבהירו כי לא מדובר בשינוי מדיניות או בהצהרה על כוונה כזו.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

עם פתיחת החשבון החדש של ביידן, אפליקציית טוויטר הוציאה פוש למשתמשים, שמזמין אותם לעקוב אחר החשבון החדש של הבית הלבן.

ביידן וסגניתו קמלה האריס לא שכחו לצייץ בחשבונות הטוויטר הפרטיים שלהם לאחר טקס ההשבעה. "אין לנו זמן לבזבז בטיפול במשברים שעמם אנו מתמודדים. זו הסיבה שהיום אני הולך לחדר הסגלגל כדי להתחיל מייד בעבודה ובנקיטת פעולות אמיצות והבטחת הרווחה של העם האמריקני", כתב הנשיא האמריקני הנכנס. בציוץ נוסף הוסיף: "עכשיו העבודה האמיתית מתחילה".

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.