בריטניה הולכת ומתקדמת לעבר יציאה ממשבר הקורונה, עם כ-30 מיליון מחוסנים ואסטרטגיית יציאה. ראש הממשלה בוריס ג'ונסון מעודד וכבר הצהיר כי ישוב בקרוב לפאב, אך בצמרת הבריטית עדיין מתנהל הוויכוח אם שימוש ב"דרכון ירוק" (הדומה לתו הירוק בישראל) הוא מהלך נכון שיתקבל בציבור. פרופסור שמייעץ לממשלת בריטניה הזהיר היום (שבת) מפני הצעד, שעלול לדבריו אפילו לפגוע בשיקום המדינה.

מדינות אירופה כגון גרמניה, איטליה, צרפת וספרד חוות שוב עלייה בתחלואה, ולמרות החשש מבריטניה שלבסוף זה יגיע גם אליהם – מתווה ההקלות בממלכה ממשיך על פי התוכניות. ראש הממשלה הבריטי בוריס ג'ונסון אף הבהיר היום כי "אנחנו בעולם שונה בהשוואה לאביב שעבר, אני נחוש להתקדם לעבר תוכנית 'המפה לחופש'".

ג'ונסון מתרגש במיוחד מפתיחת הפאבים, כמו בריטים רבים שמחכים ללכת לפאבים ולשתות. "בעוד ימים ספורים אוכל ללכת סוף סוף למספרה, אבל חשוב מכך – אני אוכל ללכת ברחוב ובזהירות ובוודאות אוכל לשתות בירה בפאב", אמר במסיבת עיתונאים. בכך הוא משדר מסר לאזרחים הבריטים: אנחנו נמשיך כרגיל, החיסונים עובדים, התחלואה יורדת. נתוני התחלואה כרגע רחוקים מאוד מ-60 אלף החולים היומיים שהיו בשיאו של הגל. ביממה האחרונה נרשמו במדינה 58 מקרי מוות ו-4,715 נדבקים חדשים - נתונים שמהווים ירידה בהשוואה לשבוע הקודם.

החל משבוע הבא אמורה להיכנס לתוקף ההקלה הבאה שמאפשרת לאנשים להיפגש בקבוצות גדולות יותר של עד 6 בחוץ. בשלב הבא, ב-12 באפריל, אמורים גם להיפתח העסקים הלא חיוניים – הפאבים והמספרות. יש גורמים שמייעצים לראש הממשלה בוריס ג'ונסון שאולי כדאי לדחות קצת את ההקלות הללו עד שיתברר אם העלייה בתחלואה באירופה משפיעה גם על בריטניה. אבל ג'ונסון אמר היום שלפי המידע שבידיו החיסונים עושים את שלהם.

חלק מתוכנית היציאה צפוי להיות "דרכון ירוק" למחוסנים. בשלב זה הממשלה שוקלת לאפשר כניסה ל"יעדי אירוח" כמו איצטדונים, פאבים ותיאטראות - רק אם הלקוחות כבר חוסנו, קיבלו בדיקות שליליות או פיתחו נוגדנים לאחר שהחלימו. ג'ונסון אמר לחברי פרלמנט כי הוא "חושב עמוקות" על הנושא, והוסיף כי ייתכן שהדבר יהיה תלוי ב"פוליטיקאים אחדים".

עם זאת, אמר ג'ונסון, גם אם הממשלה תחליט על התעודות הללו, ייתכן שהיישום יהיה אפשרי רק לאחר שהחיסון יהיה זמין לכל אזרח – ככל הנראה בסוף חודש יולי. גיבוש המסקנות הראשוניות והבאתן לממשלה צפויה כבר בתחילת אפריל.

סטפן רייכר, פרופסור לפסיכולוגיה חברתית, אמר כי הצעד – שעדיין נשקל בממשלת בריטניה – עלול להגביר את ההסננות והחששות בקרב אלו שעדיין מודאגים מהחיסונים. פרופסור רייכר, חבר בקבוצת מדענים שמגבשת תובנות על המגפה, הביע דאגות מפני הדרכונים הירוקים – ואמר כי קצב החיסונים עלול לספוג האטה. "אני לא חושב שהרעיון של דרכוני חיסונים בתנאי לכניסה לפאב הוא רעיון טוב, ובדרכים רבות זה אף עלול להיות ההיפך ממועיל ואף לגרום נזק".

בוריס ג'ונסון ביקש להרגיע את הרוחות סביב "תעודות המתחסן", שכבר ספגו ביקורת מצד אנשי תקשורת ומכיוון השמרנים. "העובדה שלמעשה הופכים את החיסונים לכפייה תוביל לזעם ולשיעור חיסונים נמוך בקרב אלו שכבר מהססים", אמר המומחה, "זה מחזק את הנרטיב שהחיסון מבוצע 'עלינו' ולא 'עבורנו'". לדבריו, "סקר קטן שנערך בישראל" וגם מחקרים בין-לאומיים נוספים מגבים את הממצא הזה.

בשרשור בטוויטר הוסיף המומחה: "אם מסתכלים מקרוב על נתונים מישראל, צץ סיפור אחר. יש מידע מועט על תוצאות חיוביות כשהופכים את החיסון לחיוני עבור השתתפות חברתית ביישראל ובמקומות אחרים. יש הרבה ראיות שמעידות על ההיפך – בידוד חברתי וחוסר שוויון" – תוך ציטוט כתבה תקשורתית על הזעם של ערביי ישראל על שיעור ההתחסנות.

"הקצב אצל הערבים הישראלים נמוך בהרבה מאלו של היהודים בישראל", הוסיף. "הם מהווים 39% מהלא מחוסנים למרות שהם רק 21% מהאוכלוסייה. בכפרים בדואים מסוימים יש רק 1% שהתחסנו. כלומר בנוסף לכל סוגי ההדרה האחרים, הדרכון הירוק הוא דרך נוספת להרחיק ערבים ישראלים מהחברה וליצור פילוג גדול יותר. זו לא דוגמה שיש לקנא בה ואנחנו לא רוצים להעתיק את המודל הישראלי".

המסר בסוף השרשור של פרופסור רייכר:

