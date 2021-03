האלימות כלפי המפגינים במחאה נגד ההפיכה הצבאית במיאנמר הגיעה היום (שבת) לשיא חדש ועגום. על פי דיווחים במדינה לפחות 90 איש נהרגו מאש כוחות הביטחון. בהודעה שנמסרה בטלוויזיה הממלכתית הוזהרו המפגינים שהם "עלולים להיפגע מירי ", לשון ההודעה.

DISTRESS WARNING: Happened in #Meiktila city, central #Myanmar's #Mandalay region, #military security forces fired to disperse protesters opposing the #militarycoup. At least 1 person seen being shot here, dropping to ground in video given to me for use. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/fgEvmWOO8G