"אתה מביך את ישראל": שגריר ישראל באו"ם לשעבר ויו"ר הליכוד העולמי, דני דנון, פרסם היום (רביעי) ציוץ שנוי במחלוקת בחשבון הטוויטר שלו. בציוץ מתח דנון ביקורת על כך שנשיא ארה"ב ג'ו ביידן טרם קיים שיחת טלפון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, כפי שעשה עם מנהיגים רבים אחרים בעולם.

"ג'ו ביידן, התקשרת למנהיגים רבים בעולם, ממדינות כמו קנדה, מקסיקו, בריטניה, הודו, צרפת, גרמניה, יפן, אוסטרליה, דרום קוריאה ורוסיה", כתב שגריר ישראל באו"ם לשעבר. "אולי כעת הגיע הזמן להתקשר גם למנהיג מדינת ישראל, בעלת הברית הקרוב ביותר של ארה"ב, טען דנון וצירף את מספרו של ראש הממשלה.

@POTUS Joe Biden, you have called world leaders from#Canada#Mexico#UK#India#France#Germany#Japan#Australia#SouthKorea#Russia

Might it now be time to call the leader of #Israel, the closest ally of the #US?

The PM's number is: 972-2-6705555 pic.twitter.com/OYgPvVga6F