צעד קטן לנאס"א, צעד גדול לאנושות בדרך לחקר מאדים: סוכנות החלל האמריקנית הנחיתה הערב (חמישי) בהצלחה את רכב החלל Perseverance ("התמדה") על מאדים. הגשושית נחתה בלבו של מכתש ענק על גבי הכוכב, מכתש שהיה אגם לפני כ-4 מיליארד שנים.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

זמן קצר לאחר הנחיתה, שהתקבלה בהתרגשות ובמחיאות כפיים סוערות של המדענים הנרגשים בחדר הבקרה בלוס אנג'לס, סיפק רכב החלל תמונה ראשונה המתעדת את פני הקרקע של כוכב הלכת. כעת, תחל הגשושית במשימתה לחפש אחר סימני חיים בכוכב האדום.





Touchdown confirmed. The #CountdownToMars is complete, but the mission is just beginning. pic.twitter.com/UvOyXQhhN9

A preview of what’s to come in just a couple of hours. Once I get this part behind me, I’ll finally be able to get to work. Can’t wait. #CountdownToMars pic.twitter.com/KDrOzNFats