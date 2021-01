המוחים שהסתערו על גבעת הקפיטול תכננו להרוג נבחרי ציבור? יותר משבוע לאחר המהומות הסוערות בוושינגטון וימים ספורים לפני השבעת הנשיא ביידן תחת אבטחה חסרת תקדים, גורמים בארצות הברית אומרים היום (שישי) שלפורעים בגבעת הקפיטול היו תוכניות מרחיקות לכת שכללו הרבה יותר מפריצה לקודש הקודשים של הדמוקרטיה האמריקנית.

התובעים הפדרליים בדיון הארכת המעצר של ג'ייקוב אנתוני צ'נסלי, שנודע בכינוי 'המפגין הוויקינג', טענו שהפורעים "תכננו לחטוף נבחרי ציבור ולהתנקש בהם". לדבריהם, "ישנן עדויות חזקות, כולל דבריו של צ'נסלי עצמו ומעשיו בקפיטול, שתומכות בכך שכוונת המוחים האלימים הייתה לרצוח אנשים בממשל".

במקרה אחר, שנידון היום בבית המשפט בטקסס, נטען שחייל משוחרר מחיל האוויר האמריקני שנעצר בפרעות, נשא עמו אזיקונים, וככל הנראה שהמטרה שלו הייתה לאזוק את אנשי הקונגרס בהם ייתקל.

העדות המטלטלת של השוטר: "הם צעקו 'תהרגו אותו עם הנשק שלו'"

להערכות המטרידות הללו מצטרפת גם עדות של שוטר שניצל מניסיון הלינץ' של המפגינים בלילה הדרמטי בשבוע שעבר, במהלכה הוא מספר שהם תכננו לפגוע גם בשוטרים - ולהרוג אותם: "שמעתי אותם צועקים: 'תהרגו אותו עם הנשק שלו'".

מייקל פאנון, שוטר במשטרת וושינגטון די.סי, שחזר את רגעי האימה שעברו עליו במהומות בגבעת הקפיטול בוושינגטון בשבוע שעבר. בתיעוד מאותם אירועים נראה פאנון נגרר בכוח מהבניין על ידי מפגינים, שמכים אותו ללא הפסקה בידיהם ובעזרת מוטות של דגלי ארה"ב.

פאנון בן ה-40 הוא בכלל בלש במחלק הסמים בבירת ארה"ב. אבל כששמע שתומכי טראמפ צבאו על בניין הקפיטול, הוא דהר לאזור כדי לעזור לכוחות המשטרה להתמודד עם הפורעים. מהר מאוד הוא מצא את עצמו מוקף ומותקף על ידי ההמון. לדבריו, המוחים האלימים הכו וחשמלו אותו מספר פעמים בעורף באמצעות מכשיר טייזר.

"Kill him with his own gun."



