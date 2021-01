בזמן שהשנה האזרחית החדשה התחילה עם חגיגות מצומצמות ביותר בארה"ב מוכת הקורונה, באחוזה של הנשיא טראמפ ומשפחתו במאר א-לאגו שבפלורידה בחרו שלא לוותר השנה על המסורת וחגגו עד אור הבוקר בהשתתפות מאות רבות של בני אדם, ללא מסכות או ריחוק חברתי.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

הנשיא טראמפ ורעייתו מלאניה אמנם נעדרו מהחגיגות לאחר שהחליטו לחזור לוושינגטון ברגע האחרון, אך בנם הבכור דון ג'וניור, שחגג באותו הערב את יום הולדתו ה-43, היה שם כדי לפרסם את התיעוד מהמסיבה ההמונית ברשתות החברתיות. באירוע הענק הופיע הזמר ונילה אייס בפני מאות חוגגים עם הלהיט שלו "אייס, אייס, בייבי". גם בתו של הנשיא, איוונקה טראמפ ובעלה ג'ארד קושנר לא ויתרו על החגיגות וכבשו את הרחבה יחד עם ילדיהם.

בנו של הנשיא הגדיל לעשות ופתח בשידור ישיר מהאירוע ל-2.3 מיליון עוקביו בפייסבוק. "זה מדהים, ונילה אייס מנגן במסיבת ערב השנה החדשה של מאר-א-לאגו. כיליד שנות ה-90 אתה לא יכול להבין עד כמה זה מדהים", אמר טראמפ ג'וניור.

באירוע ההמוני נכח גם עורך דינו האישי של טראמפ והאיש שעמד מאחורי מרבית המאבק המשפטי שלו בבחירות, רודי ג'וליאני, שאושפז רק בתחילת דצמבר לאחר שנדבק בקורונה. מספר המשתתפים הרשמי בחגיגות לא ידוע, אך על פי ההערכות בתקשורת האמריקנית השתתפו בחגיגות יותר מ-500 איש.

New Year’s Eve celebration at Mar-a-Lago during deadly pandemic pic.twitter.com/oICbuJzpH1