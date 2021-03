סופת חול עוצמתית בשילוב זיהום האוויר הקבוע בבייג'ינג גרמו לכך שהשמיים הפכו לכתומים והזניקו את מדדי הזיהום למספרים חריגים וגבוהים במיוחד. במדינה השכנה מונגוליה, שסובלת גם היא מהזיהום החריג, דווח על לפחות 341 בני אדם נעדרים.

מדד זיהום האוויר של בייג'ינג (AQI) מציג תוצאה של 999 – התוצאה הגבוהה ביותר שהמדד מספק. לשם ההשוואה, המדד בטוקיו שביפן עומד על 42, בסידני שבאוסטרליה 17, ניו יורק 26, הונג קונג 66 וטייוואן 87.

על פי מדד PM2.5, שבודד את רמת החלקיקים הקטנים באוויר שחודרים לריאות, באוויר של בייג'ינג נרשמו חלקיקים בגודל של יותר מ-600 מיקרוגרם, עם ממוצע של 200 לשעות שלפני הצהריים. ארגון הבריאות העולמי ממליץ על ממוצע של 25 בלבד.

תושבי בייג'ינג החלו לפרסם ברשתות החברתיות צילומי מסך מתוך מדדי זיהום אוויר שונים שמציגים תוצאה של יותר מ-9,000, בתוספת הערה: "מעבר למדד". תושבים בנינגשיה, שנמצאת במערב סין, כתבו שהם התעוררו באמצע הלילה בתחושה שהם לא יכולים לנשום.

