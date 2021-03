מומחים שמעורים בנושא מעריכים שחילוץ ספינת המשא שנתקעה בתעלת סואץ עלול לקחת ימים או אפילו שבועות, כך דווח היום (שישי) ברשת CNN. הספינה "אבר גרין" ששוקלת 224,000 טון, וחוסמת את אחד מהנתיבים הימיים העמוסים ביותר בעולם מאז יום שלישי, נתקעה על גדות התעלה בשל תנאי מזג האוויר הקשים.

צוות החילוץ ינסה לרוקן חלק מהדלק בספינה ולהוציא ממנה את המים הנקיים במאגר שלה. וכך, כשתבוא הגאות - ינסו להזיזה. אם זה לא יעבוד, הצוות יצטרך להוריד את המכולות שעל הספינה ולנסות לחפור או לשטוף את גדות החול שעליהן תקועה הספינה. "זה עלול לקחת ימים עד שבועות", אמר גורם בכיר שמקורב לחברה שעומלת כעת על חילוץ הספינה.

הספינה, שאורכה 400 מטר ורוחבה 59 מטר, ממשיכה לחסום את המעבר לשני הכיוונים של אפיק הסחר העולמי. "אין שום פתרון מלבד לחפור סביב הספינה, וזה מה שהם עושים כעת באמצעות מחפרות", אמר גורם שמעורב בנושא ל-CNN. "אך הבעיה היא שהאדמה באזור זה סלעית, ושוברת את הציוד".

NEW The Suez Canal, one of the most important shipping lanes in the world, is blocked with no ships, vessels able to pass it because someone accidentally got stuck with their giant “Evergreen” container ship pic.twitter.com/f934KjlZkT