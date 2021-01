בשל עיכובים רבים באספקת החיסונים מצד חברות החיסונים פייזר ואסטרה-זניקה, באיחוד האירופי מאיימים לנקוט בצעדים משפטיים כדי להגביל את ייצוא החיסונים מחוץ לאירופה. "על החברות לעמוד בהתחייבויותיהן", אמרה היום (שלישי) נשיאת הנציבות האירופית. בפייזר חל עיכוב אך בחברה התחייבו כי עד סוף השנה כמות החיסונים תהיה גדולה מהצפוי. באסטרה-זניקה המצב מדאיג יותר - ובגלל תקלות ייצור היקפי המשלוחים באירופה יופחתו. כרגע נראה כי האיום די ריק ולא יפגע בישראל אך נמתין להתפתחויות.

על פי גורמים באיחוד האירופי, קיים סיכון שתוכניות השיקום מהמגפה של הממשלות החברות באיחוד יתארכו מעבר לצפוי. זאת משום שבאסטרה-זניקה לא יוכלו לספק את מנות החיסון הרבות שהובטחו. הידיעה מגיעה לאחר שבפייזר הודיעו כי בשבוע שעבר הועברו פחות מנות חיסון מהצפוי.

In the future all companies producing vaccines against COVID19 in the EU will have to provide early notification whenever they want to export vaccines to third countries.