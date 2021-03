ירוץ לנשיאות שוב? דונלד טראמפ, נשיא ארה"ב לשעבר, נשא הלילה (בין ראשון לשני) את נאומו הפומבי הראשון מאז שעזב את הבית הלבן לפני כחודש. במהלך נאומו בוועידת השמרנים (CPAC), רמז טראמפ כי ייתכן שירוץ לנשיאות ארה"ב בפעם ה-3, אחרי שהודיע שלא יקים מפלגה חדשה. חלק נכבד מדבריו הופנה גם נגד ביידן וממשלו, וגם הפעם בחר טראמפ שלא להודות בהפסד בבחירות האחרונות.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

"המסע שהתחלנו רחוק מסיום. התנועה שלנו בראשית דרכה ובסופה של הדרך הזו - ננצח. זהו מאבק על דמותה של אמריקה, גבולותיה וזהותה", אמר טראמפ לקהל המשולהב באורלנדו שבפלורידה. "עוד נהיה גדולים וחזקים משהיינו בעבר. יש לנו את המפלגה הרפובליקנית – לא אקים מפלגה חדשה".

"I am not starting a new party. That was fake news" President Trump #CPAC2021 #AmericaUnCanceled pic.twitter.com/q5rs0iAhBU