בדרך לפתיחת התעלה החסומה: כוחות החילוץ שפועלים מסביב לשעון בתעלת סואץ לחלץ את ספינת המכולות "Ever Given" הצליחו הבוקר (שני) לגרום לכלי השיט העצום לצוף ולהשתחרר לאחר שהוציאו 27,000 קוב של חול מגדות התעלה - בהתקדמות המשמעותית ביותר מאז שנתקעה לפני כשבוע.

שני גורמים שמעורים בפרטים מסרו אתמול לסוכנות הידיעות רויטרס שסלע שנמצא מתחת לקשת הספינה הוא שתוקע את מאמצי החילוץ - וייתכן שהלילה הם הצליחו להזיז את אותו סלע.

לפחות 369 סירות ממתינות למעבר בסואץ, כולל עשרות ספינות מטען גדולות. על פי הדיווחים, חלקן נושאות מכליות נפט, גז טבעי נוזלי או גז נוזלי ולפחות ב-10 מהן יש משלוח של בעלי חיים. למרות החדשות הטובות של הזזת ספינת הענק, עדיין לא ברור כמה זמן יימשך התהליך ומתי התעלה תשתחרר לגמרי לשיט. עם זאת, עצם ההסטה של ספינת הענק מהווה התקדמות משמעותית בדרך לפתיחת התעלה.

חקירת המקרה המוזר שהביא לפקק עצום באחד מנתיבי השיט העמוסים בעולם העלתה כי חלק מהסיבות לתקיעת הספינה הן שהקברניט החליט להיכנס לתעלת סואץ ללא ניתוב ע"י גוררת, זאת למרות התחזית שצפתה רוח צולבת של 40 קשר.

אורכה של הספינה כ-400 מטרים ומשקלה כ-224,000 טון. התקווה שהייתה אמש עם רדת החשכה הייתה שהגאות החריגה שצפויה להיות בלילה ביחד עם מאמצי החילוץ יביאו לשחרור הספינה, תקווה שככל הנראה התממשה הבוקר. כעת החילוץ מתרכז במאמץ לשחרר את החרטום שהיה תקוע בצד האפריקאי של התעלה.

תעלת סואץ, שמחברת בין האוקיינוס ההודי והים התיכון נחשבת לאחד מנתיבי השיט והסחר החשובים ביותר בעולם. תקיעת הספינה, ששוקלת 224,000 טון, הביאה לעלייה של 3% במחירי הנפט ועל פי ההערכות כל יום שבו היא תקועה מביא להפסדים של כ-10 מיליארד דולרים בשל הסחורות הרבות שמחכות להגיע ליעדן.

