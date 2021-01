לראשונה משנות ה-80: אזעקות עולות ויורדות הופעלו הלילה (בין שישי לשבת) בבירת אירן. על פי דיווחים במערב טהרן האזעקות נשמעו למשך דקות ארוכות. זאת הפעם הראשונה מאז מלחמת אירן-עירק שתושבי טהרן נחשפים לצלילים הללו. הגורמים הרשמיים טוענים: "מדובר בתקלה טכנית".

Residents of western Tehran posting videos of siren ringing out. Reason not clear yet.pic.twitter.com/KIXTUjEkA2