טלטלה במדינה האסייתית: מנהיגת מיאנמר אונג סן סו צ'י, הנשיא וין מיין ובכירים נוספים במפלגת השלטון נעצרו בפשיטה צבאית שנערכה הלילה (בין ראשון לשני) במדינה. המעצרים הגיעו לאחר ימים של מתח לקראת פתיחת מושב הפרלמנט, זאת בשל טענות הצבא לזיופים בבחירות והחשש מהפיכה בעקבות זאת. שידורי הטלוויזיה המקומית והרשתות הסלולריות בעיר הגדולה נותקו תוך פיזור חיילים ברחובות והכרזה של צבא מיאנמר על מצב חרום והעברת השליטה לגנרל העליון. מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרס: "יש לגנות את המעצר של מנהיגי מיאנמר".

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן עודכן לגבי מעצרה של אונג סן סו צ'י והבית הלבן הוציא הודעה הקוראת למיאנמר לבטל את גל המעצרים בהקדם: "ארה"ב מתנגדת לכל ניסיון לשנות את תוצאות הבחירות או לעכב את המעבר הדמוקרטי של מיאנמר, ותנקוט אמצעים נגד האחראים למעצרים אם הם לא יבוטלו".

מזכיר המדינה של ארה"ב, טוני בלינקן, מיהר לגנות את הפעולות של צבא מיאנמר. "ארה"ב מביעה דאגה רבה עקב הדיווחים שהצבא הבורמזי ביצע מעצרים רבים של מנהיגים במדינה", כתב, "על הצבא לחזור בו מפעולות אלה מיד".

The United States expresses grave concern regarding reports the Burmese military has detained multiple civilian government and civil society leaders. The military must reverse these actions immediately.