בעולם הכדורגל ובעולם כולו אבלים על לכתו של גדול השחקנים: מאז היוודע דבר מותו של אגדת הכדורגל דייגו ארמנדו מראדונה הערב (רביעי), בארגנטינה ובכל רחבי העולם סופדים לכוכב הענק שמת מדום לב, כחודש לאחר שחגג את יום הולדתו ה-60.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

אגדת הכדורגל הברזילאית פלה היה מהראשונים שספדו לכוכב הענק ואמר: "עצוב לאבד חברים בדרך הזו. אני בטוח שיום אחד נבעט בכדור ביחד בשמיים".





כוכב נבחרת ארגנטינה וברצלונה, ליאו מסי, ספד למראדונה בחשבון האינסטגרם שלו: "זה יום עצוב לכל הארגנטינאים ולעולם הכדורגל", כתב, "מראדונה עוזב אותנו אבל לא עוזב באמת, כי דייגו הוא נצחי. אני אנציח את כל הרגעים היפים שחיו יחד איתו ושולח את תנחומיי למשפחתו ולחבריו".

כוכב נבחרת פורטוגל ויובנטוס, כריסטיאנו רונאלדו, ספד למראדונה בטוויטר: "היום אני נפרד מחבר והעולם נפרד מגאון נצחי. אחד הטובים אי פעם. קוסם שאין שני לו. הוא עוזב מוקדם מדי, אך משאיר מורשת ללא גבולות וחלל שלעולם לא יתמלא. נוח בשלום, כוכב. אתה לעולם לא תישכח".







כוכב העבר האנגלי, גארי ליניקר, ששיחק מול מראדונה במשחק "יד האלוהים" המפורסם שבו הדיחה ארגנטינה את אנגליה ברבע הגמר של מונדיאל 1986, ספד לו: "הוא היה השחקן הכי טוב בדור שלי, אפשר לומר שהוא היה הטוב בכל הזמנים. אחרי חיים מבורכים אך בעייתיים, אני מקווה שהוא סוף סוף ימצא נחמה בידי אלוהים".

בטוויטר הרשמי של נבחרת ארגנטינה, אותה הוביל מראדונה לזכייה במונדיאל 1986, נכתב: “להתראות, דייגו. אתה תהיה נצחי בלבו של כל אוהד” ‎





מועדון הכדורגל האיטלקי נאפולי, בו שיחק מראדונה בין השנים 1984 ל-1991 והביא אותו להישגים מרשימים, פרסם הודעת אבל בה ציין כי מדובר בחדשות נוראיות לעיר ולמועדון. "אנחנו מתאבלים היום ומרגישים כמו מתאגרף שחטף נוקאאוט. אנחנו המומים".

דידייה דרוגבה, כדורגלן העבר ששיחק בצ'לסי, צייץ בחשבון הטוויטר שלו: "תנוח על משכבך בשלום דייגו ארמנדו מראדונה. חולצת הכדורגל הראשונה שלי הייתה שלך ואתה האיש שבזכותו התחלתי לאהוב כדורגל".





Mon idole est décédée,

RIP Diego Armando Maradona, my first ever football shirt, the man behind my love for football

Gracias El Pibe

pic.twitter.com/Xns3Z72pxt