נשיא ארצות הברית היוצא דונלד טראמפ הודיע הערב (שני) על סיום תפקידו של מזכיר ההגנה האמריקני מארק אספר, ללא הודעה מוקדמת. הנשיא הודיע על כך, באופן לא חריג, בציוץ בטוויטר. הנשיא כתב שאספר "שוחרר" והוא מודה לו על שירותו. מחליפו של אספר לפי טראמפ: כריסטופר מילר, מנהל המרכז ללוחמה בטרור.

טראמפ כתב: "אני שמח להודיע שכריסטופר מילר, המנהל המכובד של המרכז ללוחמה בטרור, ישמש כמזכיר ההגנה באופן מיידי".

טראמפ הוסיף: "כריס יעשה עבודה מצוינת! מארק אספר שוחרר מתפקידו. אני רוצה להודות לו על שירותו".

