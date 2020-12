דרמה ביחסי סין-ארה"ב: אתר החדשות "אקסיוס" דיווח הלילה (בין רביעי לחמישי) כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קיבל תדרוך מודיעיני על מידע שלפיו סין הציעה לשלם לארגוני טרור באפגניסטן כדי שיתקפו כוחות אמריקנים שפרוסים במדינה. לפי הדיווח, בכירים בממשל טראמפ בחרו לפרסם את המידע - שטרם אומת והוגדר תחילה כמסווג - לקראת חילופי הממשל בעוד שלושה שבועות, ככל הנראה כדי להפעיל לחצים על הנשיא הנבחר ג'ו ביידן ששואף לנקוט במדיניות מתונה יותר מול סין.

על פי הדיווח מפי שני מקורות בכירים בממשל טראמפ, הנשיא האמריקני תודרך במידע המודיעיני ב-17 בדצמבר ושוחח בנושא עוד באותו יום עם היועץ לביטחון לאומי רוברט אובריאן. טרם ברור אם הנשיא הנבחר ביידן קיבל גם הוא תדרוכים בנושא, למרות שהוא חשוף לתדריכים הנשיאותיים היומיים.

אם המידע המודיעיני יתברר כנכון, הוא מייצג שינוי אסטרטגי דרמטי ביחסי סין-ארה"ב. אם מדובר במידע שגוי, הוא עשוי להגדיל את המתיחות בין שתי המעצמות ולעורר שאלות רבות לגבי המניעים שהובילו בכירים בממשל טראמפ לחשוף אותו.

בחודש יוני האחרון דיווח ה"ניו יורק טיימס" כי המודיעין האמריקני סבור שרוסיה הציעה לשלם לארגון הטאליבן על מנת שיתקוף כוחות של הצבא האמריקני באפגניסטן. דוברת הבית הלבן קיילי מקני מיהרה לתקוף את העיתון על פרסום דיווחים שאינם מאומתים והתעקשה כי טראמפ לא תודרך בנושא, שכן מדובר ב"האשמות שאינן מאומתות". כשטראמפ הגיב בנושא הוא אף צייץ כי לא התבצעו תקיפות רבות של הטאליבן נגד צבא ארה"ב ולכן דוח המודיעין בנושא יכול להיות מזויף.

Nobody briefed or told me, @VP Pence, or Chief of Staff @MarkMeadows about the so-called attacks on our troops in Afghanistan by Russians, as reported through an “anonymous source” by the Fake News @nytimes. Everybody is denying it & there have not been many attacks on us.....