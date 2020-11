"לשמוע ולא להאמין": ג'ודי דורינג, אחות בבית חולים בדרום דקוטה שבארצות הברית, סיפרה בריאיון שערכה ברשת CNN על המציאות העגומה במחלקות שבהן מטופלים חולי הקורונה – שבמסגרתה רבים מהם מתכחשים לקיומו של הנגיף. "מילותיהם האחרונות לפני שהם מתים הן: 'זה לא אמיתי'", חשפה.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

"כשהם מדברים עם בני משפחותיהם בפייס-טיים, הם מלאי כעס ושנאה", תיארה האחות. "לא מדובר במטופל מסוים, אלא בכל כך הרבה אנשים". היא סיפרה שאותם החולים מסרבים לקבל את הנתונים המצביעים על כך שנדבקו בקורונה: "אנשים מנסים להאמין שיש להם כל דבר אחר, שאינו קורונה: הם רוצים שזו תהיה שפעת, שזו תהיה דלקת ריאות".

South Dakota ER nurse Jodi Doering says her coronavirus patients often “don’t want to believe that Covid is real." “Their last dying words are, ‘This can’t be happening. It’s not real.’ And when they should be... FaceTiming their families, they’re filled with anger and hatred.” pic.twitter.com/mxMBDgWcda

האחות אף הוסיפה שלפעמים, גם לאחר קבלת תשובה חיובית לקורונה, אנשים מתכחשים ומסרבים להאמין שנדבקו בנגיף. "אני לא מאמינה שזה מה שהם אומרים". היא הוסיפה שלפעמים גם לאחר שאותם מטופלים מקבלים תוצאות חיוביות מבדיקת הקורונה שנערכה להם – הם עדיין מסרבים להכיר במציאות.

היא גם תיארה את הקושי הרב ואת העומסים המשמעותיים שהמגפה יצרה על בית החולים: "שיעורי התחלואה גבוהים מאוד, נכון לעכשיו – המצב לא משתפר".

I have a night off from the hospital. As I’m on my couch with my dog I can’t help but think of the Covid patients the last few days. The ones that stick out are those who still don’t believe the virus is real. The ones who scream at you for a magic medicine and that Joe Biden is