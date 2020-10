בניינים שקרסו מעוצמת הרעש ורחובות מוצפים: רעידת אדמה בעוצמה של 7 דרגות הורגשה היום (שישי) סמוך לשעה 13:50 (שעון ישראל) בטורקיה וביוון. מוקד הרעש היה בים האגאי, כ-33 קילומטרים דרומית-מזרחית לאיזמיר. שר הפנים הטורקי, סולימאן סוילו, מסר שבניינים קרסו בשני מחוזות באיזמיר, ורחובות רבים בעיר הוצפו כתוצאה מגלי ענק שנוצרו בעקבות הרעש העז.

ראש עיריית איזמיר עדכן שלפחות 20 בניינים התמוטטו ועדיין לא ידוע כמה אנשים נפגעו. תושבי האי היווני הסמוך סאמוס, אי בים האגאי שבו מתגוררים 45 אלף איש, נקראו להתרחק מאזורי החוף בשל חשש מצונאמי.

נשיא טורקיה, רג'פ טייפ ארדואן, צייץ בטוויטר זמן קצר לאחר הרעש כי הוא מקווה שאיזמיר תתאושש מההרס שפקד אותה. "עם כל האמצעים של מדינתנו, אנו עומדים לצד אזרחינו שנפגעו מרעידת האדמה. התחלנו את העבודה הנחוצה באזור עם כל המוסדות והשרים הרלוונטיים", צייץ ארדואן.





במבט מהאוויר נראים ענני אבק במספר אזורים באיזמיר בהם קרסו בניינים כתוצאה מהרעש העז. תושבי האזור שחשו את האדמה רועדת והצליחו להציל את עצמם, מיהרו לצאת מהבתים ולסייע לאנשים שככל הנראה נלכדו מתחת להריסות.

באחד התיעודים מהעיר, נראה בניין רב קומות – ככל הנראה בניין מגורים – שקורס במהירות מעוצמת הרעש. באזור נוסף של העיר שסמוך יותר לחוף הים, נראים רחובות מוצפים בכמויות גדולות של מים כתוצאה מגלי ענק שנוצרו בעקבות רעש האדמה. רהיטים וחפצים רבים תועדו כשהם נסחפים בזרם העז של המים.

