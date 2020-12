אחרי ארה"ב ובריטניה, מינהל התרופות האירופאי אישר היום (שני) את החיסון של חברת פייזר נגד נגיף הקורונה. הצפי היא שמדינות אירופה יחלו לחסן את אזרחיהן כבר בשבוע הקרוב. גרמניה, צרפת, אוסטריה ואיטליה מתכוונות להתחיל לחסן כבר מיום ראשון.

לאחר שהחיסון של פייזר קיבל את אישור סוכנות התרופות האירופאית, כעת נותר לחכות רק לאישורה של הוועידה האירופאית, שצפוי גם הוא להתקבל היום. "אנחנו פועלים במהירות. אנחנו מצפים לאישור הוועידה עוד הערב", כתבה אורסולה וון דר לייאן, נשיאת הוועידה האירופאית, בטוויטר.

It’s a decisive moment in our efforts to deliver safe & effective vaccines to Europeans!



The @EMA_News just issued a positive scientific opinion on the #BioNTech / @pfizer vaccine.



Now we will act fast. I expect a @EU_Commission decision by this evening.