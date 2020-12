התרסקות לעיני המצלמות: אב הטיפוס של סטארשיפ, משגר רב שימושי של חברת SpaceX שבבעלותו של המיליארדר אילון מאסק, המריא הלילה (בין רביעי לחמישי) לגובה של כ-12.5 קילומטרים, נחת – ומיד התפוצץ. ההתרסקות אירעה במהלך ניסוי שנערך במתקני החברה בטקסס ובדק את יכולות הנחיתה של הסטארשיפ. מאסק לא התרגש, ובירך על התוצאות: "השגנו את כל הנתונים שאנחנו צריכים".

לאחר שהמריא מעלה במשך מספר דקות והגיע עד לגובה של 8 מיילים, משגר הסטארשיפ שקיבל את השם SN8 החל לצנוח מטה לקראת נחיתה, ונראה כי הכול עובד על פי התכנית. השיגור היה נקי, וכך גם היציבות והצניחה האופקית. אולם מספר דקות מאוחר יותר, כשהמשגר ניסה לחזור למצב אנכי, דברים החלו להשתבש. הסטארשיפ הגיע אל משטח הנחיתה במהירות גבוהה מדי - והתנפץ לרסיסים.

צפו בתיעוד:

עוד לפני הטיסה הזהיר המיליארדר אילון מאסק מפני תקלות אפשריות, וביקש להנמיך ציפיות. למרות ההתרסקות, אמר מאסק כי הוא שמח מתוצאות הניסוי: "השגנו את כל הנתונים שאנחנו צריכים", כתב בציוץ בטוויטר מיד אחרי הטיסה והוסיף: "מאדים, הנה אנחנו באים!".

דגם הסטארשיפ שהתרסק הוא מודל ראשוני של חברת SpaceX, המתנשא לגובה של כמעט 50 מטרים. מטרתו היא להגיע לחלל ושם לשגר את החללית שהוא נושא. אחר כך, המשגר ישוב וינחת על כדור הארץ, ויהיה מוכן לשימוש נוסף. החזון של מאסק, הוא להצליח לשגר את הסטארשיפ לירח ואף למאדים - ולמרות הסיום הדרמטי של הניסוי הנוכחי, נראה שזהו רק עוד צעד לעבר הגשמת חזונו של מאסק.

Fuel header tank pressure was low during landing burn, causing touchdown velocity to be high & RUD, but we got all the data we needed! Congrats SpaceX team hell yeah!!