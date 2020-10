וועדת פרס הנובל בשטוקהולם החליטה אתמול (שני) להעניק את הפרס בכלכלה לחוקרים האמריקנים פול מילגרום ורוברט ווילסון. אלא ששעת ההודעה על הפרס בשוודיה היא בסביבות צהריי היום, אמצע הלילה בארה"ב - וחברי הוועדה לא הצליחו לאתר את מילגרום לבשר לו על הזכיה. הם ביקשו משותפו לזכיה ווילסון שגר בסמיכות אליו, שיגש לביתו ויעיר אותו. מצלמת הפעמון קלטה את העדכון על הזכיה, בתיעוד מקסים של רגע מרגש בחייו של החוקר.

מסתבר שאשתו של מילגרום נמצאת בשטוקהולם, שבדיה. היא קבלה התראה לנייד שמישהו מתקרב לדלת, וצפתה בשידור ישיר בעדכון של בעלה על הזכיה על ידי השכנים - שרק מבקשים שיענה לטלפון. ווילסון הקיש בדלת וצלצל בפעמון עד שמילגרום ענה לו. "פול? זה בוב ווילסון, זכית בפרס נובל", אמר ווילסון. "הם מנסים להשיג אותך אבל הם לא מצליחים". אשתו של ווילסון הוסיפה: "נתנו להם את הטלפון" מילגרום הנרגש ענה: "וואו, אוקיי אוקיי".

The #NobelPrize committee couldn't reach Paul Milgrom to share the news that he won, so his fellow winner and neighbor Robert Wilson knocked on his door in the middle of the night. pic.twitter.com/MvhxZcgutZ