51 שנה אחרי שהרוצח הסדרתי "הזודיאק" ביצע את מעלליו ברחובות בצפון קליפורניה, צוות של שלושה מתנדבים פיענחו צופן שהעביר הרוצח לעיתון מקומי בסוף שנות ה-60. הרוצח, שעוד לא נתפס, העביר בקוד מידע שלצער המפצחים לא מביא פרטים שמסייעים לאתרו. בין היתר כתב: "אני לא מפחד כי אני יודע שחיי החדשים יהיו חיים קלים במוות של גן עדן".

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

הצופן, שכונה "צופן ה-340", ונשלח לעיתון "סן פרנסיסקו כרוניקל", פוענח בידי דייוויד אורנצ'אק, מפתח תוכנה בווירג'יניה, ג'רל ואן אייקה, מתכנת מחשבים בלגי, וסם בלייק, מתמטיקאי אוסטרלי. הוא הועבר באותיות גדולות בלבד, ללא פיסוק ועם טעות איות אחת. "אני מקווה שאתם נהנים מאוד בניסיון לתפוס אותי", מראה פיענוח הצופן. "זה לא אני בתוכנית הטלוויזיה שעסקה ברוצח".

עוד נכתב: "אני לא מפחד מתא הגז כי זה ישלח אותי לגן עדן מהר יותר, כי עכשיו יש לי מספיק עבדים שיעבדו בשבילי, כאשר לכל האחרים אין כלום כשהם מגיעים לגן עדן ולכן הם מפחדים מהמוות. אני לא מפחד כי אני יודע שחיי החדשים יהיו חיים קלים במוות של גן עדן".

תוכנית הטלוויזיה שאליה ההודעה מתייחסת היא "ג'ים דונבר שואו", תוכנית אירוח שהגיע אליה ימים לפני שיגור הצופן מתראיין שטען שהוא רוצח הזודיאק. שלושת המפצחים העבירו את ממצאיהם ל-FBI לפני כשבוע, אך לא חשפו את הפיצוח עד שהוא אושר על ידי ה-FBI.

#Breaking - Our statement regarding the #Zodiac cipher: pic.twitter.com/cJCtlDEbMw