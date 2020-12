הפיצוץ המסתורי בנאשוויל בערב חג המולד: בארצות הברית ממשיכים בחקירת פיצוץ מכונית התופת בבירת מדינת טנסי ביום שישי בבוקר (שעון ארה"ב) שהביא לפציעתם של שלושה בני אדם ולנזק כבד לעשרות מבנים. על פי גורמים המעורבים בחקירה, נראה כי מדובר היה בפיגוע התאבדות, זאת לאחר ששרידי גופה התגלו בזירה.

ביום שישי בשעה 6:30 בבוקר, ערב חג המולד, הרעיד פיצוץ אדיר את בירת מדינת טנסי. האירוע התחיל כששוטרים קיבלו דיווח על יריות באזור והגיעו למקום. אז שמעו השוטרים הקלטה מתוך קרוואן שמפציר בסובבים להתרחק מהמקום. "פצצה עשויה להתפוצץ בתוך כ-15 דקות", נשמע הקול מתוך הרכב. במקביל להזעקת כוחות נוספים החלו השוטרים לעבור מדלת לדלת וביקשו מהדיירים להתפנות. אז נשמע פיצוץ חזק והרכב כולו עלה באש. שלושה בני אדם ובניהם שוטרים נפצעו באורח קל. מעוצמת הפיצוץ הוטח אחד השוטרים לאחור והוא נפצע באורח קל. שוטר נוסף נפגע באוזנו ומאובדן שמיעה זמני.

החוקרים מעריכים כי אכן היה אדם בתוך הרכב אך הם אינם יכולים להיות בטוחים בוודאות כי מדובר בפיגוע מכוון, זאת מפני שעוצמת הפיצוץ כילתה את הראיות. ברשויות החוק בודקים כעת אם שרידי הגופה שהתגלתה שייכים לעובר אורח או שמע למפגע עצמו. החוקר המיוחד דאגלס קורנסקי מה-FBI הבהיר כי למרות שהחשד העיקרי שלהם הוא שמדובר במעשה מכוון, נבדקים מספר תרחישים במקביל. בכלי התקשורת בארצות הברית דווח כי לא נראה שמתנהל מצוד אחרי חשוד מרכזי וכי לפי שעה אין סכנה לציבור.

Video of the explosion in downtown #Nashville. @Q_D_R_A pic.twitter.com/9H9RxS9zZ1