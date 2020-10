מניין המתים עולה: לפחות 26 בני אדם נהרגו ברעידת האדמה העוצמתית שפגעה אתמול (שישי) ביוון ובטורקיה, שמוקדה בים האגאי, 33 קילומטרים דרומית-מזרחית לאיזמיר. עוצמת הרעידה שהגיעה לדרגה 7 הובילה להרס של עשרות מבנים ויותר מ-800 פצועים.

24 בני אדם נהרגו ולפחות 804 נפצעו כתוצאה מרעידת האדמה שפקדה את החוף המערבי של טורקיה. באי היווני סאמוס דווח על 2 צעירים נוספים שמצאו את מותם. על פי הרשויות פעולות החיפוש וההצלה נמשכות, ועשרות בני אדם ניצלו על ידי צוותי החילוץ. לפחות 20 בניינים קרסו באיזמיר שבטורקיה שם נרשמו 196 רעידות משנה, 23 מהן בעוצמה גבוהה מ-4.0.

בעקבות הרעש העז, רחובות רבים בעיר הוצפו כתוצאה מגלי ענק שנוצרו. אידיל גונגור, עיתונאית ומנהלת גסטהאוס בעיירה סיגאצ'יק שבמחוז איזמיר, אמרה כי האזור נפגע מהמים יותר מאשר מהרעידה עצמה. בית ההארחה שלה, ששוכן בבניין בן 100 שנים, הוצף לגמרי. "כולם רגועים אך מזועזעים", סיפרה. "אנחנו תוהים מה יקרה, אם יגיע צונאמי שני או לא".

זקי סויסל, גם הוא תושב מחוז איזמיר, אמר ל-CNN שהצליח לצאת מבניין המשרדים שלו רגע לפני שהתמוטט. "היתה אישה מבוגרת בבניין אבל הצלנו אותה", סיפר. "יש בניין נוסף קרוב, עדיין מנסים להוציא משם אנשים".

מושל איזמיר יבוז סלים קוזגר קרא לתושבים להתרחק מהכבישים, ולהימנע משימוש בטלפונים ניידים שלא לצורך. זאת, במטרה לאפשר לרכבי החירום להגיע לאזורים שנפגעו ולצוותי החירום לתקשר ביעילות.

סגן ראש העיר סאמוס שביוון, אי בים האגאי שבו מתגוררים 45 אלף איש, אמר שכמה מבנים ישנים קרסו באי. התושבים התבקשו להתרחק מהחוף ומהבניינים ולהיות בכוננות, מחשש מרעידות משנה נוספות.

נשיא טורקיה, רג'פ טייפ ארדואן, הביע את תנחומיו אל מול המתרחש ביוון בציוץ בטוויטר וכתב כי "העובדה ששתי השכנות מפגינות סולידריות בזמנים קשים חשובה יותר מדברים רבים בחיים". זמן קצר לאחר הרעש כתב כי הוא "מקווה שאיזמיר תתאושש מההרס שפקד אותה. עם כל האמצעים של מדינתנו, אנו עומדים לצד אזרחינו שנפגעו מרעידת האדמה. התחלנו את העבודה הנחוצה באזור עם כל המוסדות והשרים הרלוונטיים", צייץ ארדואן.

גם נשיא הפרלמנט האירופי, דיוויד סאסולי, הביע את צערו וכתב בחשבון הטוויטר: "מחשבותיי עם העם היווני והטורקי שנפגעו מרעידת האדמה החזקה שפגעה בים האגאי. יחד עם מוסדות האיחוד האחרים אנו עוקבים מקרוב אחר המצב, האיחוד האירופי מוכן לעזור".

