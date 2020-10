הוול סטריט ג'ורנל מדווח הלילה (בין ראשון לשני) כי נשיא ארה"ב טראמפ קיבל תוצאה חיובית ראשונית בבדיקת קורונה כבר במהלך יום חמישי האחרון - אך הסתיר אותה מהציבור ואף מיועציו. כשהתראיין ביום חמישי בערב אמר כי הוא "ממתין לתוצאות הבדיקה" - ורק ב-1 בלילה צייץ שנדבק. עוד דווח כי טראמפ הורה ליועצים שנדבקו להסתיר זאת ו"לא לגלות על כך לאיש". מידע הוסתר אף מעובדי הממשל - ובכך נמנע מהם לדעת האם נחשפו לחולים מאומתים. בינתיים, הנשיא יצא הלילה מבית החולים להודות לתומכיו, בזמן שעדיין לא החלים.

ביום חמישי בוצעה לנשיא טראמפ בדיקת קורונה מהירה שחזרה עם תשובה חיובית - אך הוא בחר להסתיר זאת, עד שהתקבלה תוצאה חיובית נוספת. במהלך היום התראיין טראמפ לפוקס ניוז וטען כי הוא ממתין לתוצאותיה של בדיקת הקורונה, מבלי לחשוף את התוצאה החיובית שכבר קיבל.

"אני אקבל את תוצאות הבדיקה הלילה או מחר בבוקר", אמר טראמפ בריאיון. רק ב-1 בלילה שבין יום חמישי לשישי, שעון ארה"ב, צייץ טראמפ כי הוא אכן נמצא חיובי. לפי נהלי הבית הלבן, בדיקה אמינה יותר הכוללת איסוף דגימות יסודי, מתבצעת רק לאחר שבדיקה מהירה חוזרת בתשובה חיובית. אנשים המעורים בפרטים אמרו כי גם בדיקותיו של הנשיא בוצעו בהתאם לנהלים הללו.

בזמן שהנגיף כבר התפשט בקרב האנשים המקורבים לנשיא, טראמפ ביקש מיועץ אחד שלא לחשוף את תוצאות הבדיקה החיובית שלו. "אל תגיד לאף אחד" אמר לו טראמפ, כך לפי אדם המעורה בשיחה ביניהם.

טראמפ ויועציו הבכירים פעלו במרץ לשמור בסוד על התוצאות החיובית המוקדמות - כך שאפילו מנהל מסע הבחירות של טראמפ לא ידע על הידבקותה של היועצת הבכירה הופ היקס, עד שדווח על כך בתקשורת, כך על פי אדם הבקיא בפרטים ששוחח עם הוול סטריט ג'ורנל. קמפיין טראמפ הודיע יום מאוחר יותר כי המנהל עצמו נדבק בקורונה גם כן. עובד בממשל אמר לעיתון: "אני דבוק לטוויטר ולטלוויזיה - כי אין לי שום מידע רשמי מאף אחד בבית הלבן".

That’s Trump driving by his supporters outside Walter Reed military hospital. pic.twitter.com/eqA0RGkr6A