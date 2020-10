האירוע בבית הלבן שהפך לאירוע הדבקה בקורונה: בדיוק לפני שבוע, בשבת שעברה, נערך במדשאות הבית הלבן בוושינגטון טקס חגיגי שבו הכריז הנשיא דונלד טראמפ על המועמדת החדשה לכהונה בבית המשפט העליון איימי קוני בארט, במקומה של השופטת המנוחה רות ביידר גינסבורג. עשרות המוזמנים למעמד החגיגי, בהם סנאטורים ויועצים קרובים של טראמפ ישבו בצפיפות אחד ליד השני, כשרובם הגדול לא עוטים מסכות או מקפידים על ריחוק. התוצאה: לפחות 7 מהמשתתפים באירוע, בהם הנשיא והגגברת הראשונה, נדבקו בנגיף - וייתכן שמספר הנדבקים גבוה הרבה יותר.

עד כה דווח כי מבין המשתתפים באירוע, מי שנדבק בקורונה הם הנשיא טראמפ, רעייתו מלאניה שמצולמת במרכז השורה הראשונה והיועצת הבכירה לשעבר של טראמפ קליאן קונאוויי, שיושבת מאחוריה בתמונה. בנוסף להם, נדבקו גם יועצים שהיו במקום ובהם גם מנהל קמפיין הבחירות של טראמפ, ביל סטפיאן.





At least 6 people at the Rose Garden event last Saturday have now tested positive for Covid-19:

• Donald Trump

• Melania Trump

• Kellyanne Conway

• Sen. Thom Tillis

• Sen. Mike Lee

• University of Notre Dame President John Jenkinshttps://t.co/alyV36mrNI pic.twitter.com/17dzHYf0pr — POLITICO (@politico) October 3, 2020



הסנאטורים מייק לי וטום טיליס ויו"ר הוועידה הרפובליקנית הלאומית רונה מק'דניאל שיושבים בשורה השנייה, נמצאו אף הם חיוביים לנגיף. גם נשיא אוניברסיטת נוטרדאם, הכומר ג'ון ג'נקינס, שישב בשורה השלישית, די בסמוך ליועצת הבכירה לשעבר קונאווי, נדבק.

בסרטונים שפורסמו ברשת מהאירוע, נראים המשתתפים בו מתעלמים לחלוטין מההנחיות, תוך שהם לוחצים ידיים ומתחבקים בחמימות זה עם זה. הסנאטור מייק לי, שנמצא חיובי לנגיף הקורונה לאחר שנכח באירוע, הוא אחד מאותם אלה שתועדו לוחצים ידיים ומתחבקים.

Video of the ACB announcement event on Saturday at the WH featuring Sen. Mike Lee of Utah, who has now tested positive for Covid-19. pic.twitter.com/aCqP2JCH73 via @bubbaprog — southpaw (@nycsouthpaw) October 2, 2020





היועצת לשעבר קונאווי שנדבקה בקורונה עדכנה את עוקביה במצבה, אך מי שהגדילה לעשות היא בתה, קלאודיה, שבישרה לעוקביה בטיקטוק שאמה נשאית של הנגיף.





Tonight I tested positive for COVID-19. My symptoms are mild (light cough) and I’m feeling fine. I have begun a quarantine process in consultation with physicians.



As always, my heart is with everyone affected by this global pandemic. ❤️ — Kellyanne Conway (@KellyannePolls) October 3, 2020





יועצו של טראמפ: "הנשיא סובל מקשיי נשימה, המצב רציני משנדמה"

הבוקר, לאחר שפונה במסוק לבית חולים צבאי לצורך השגחה צמודה, טיפול ומעקב, נשיא ארה"ב טראמפ עדכן על מצבו בחשבון הטוויטר שלו: "הכל הולך טוב אני חושב, תודה לכולכם. אוהב אתכם!". עם זאת, ברשת CNN צוטט יועצו של הנשיא שאמר כי המצב רציני יותר משנדמה. בבית הלבן הבהירו שלא יתבצע הליך של העברת סמכויות הנשיא לסגנו.

טראמפ יורד מהמסוק הצבאי בכניסה לבית החולים | צילום: רויטרס

יועץ בקמפיין הבחירות של טראמפ אמר הלילה לכתב של רשת CNN כי "המצב רציני, הנשיא סובל מקשיי נשימה והוא עייף מאוד ומותש". עם זאת, רופאיו של טראמפ מדווחים שמצבו הבריאותי טוב ושהוא לא נזקק להנשמה בשלב זה. הנשיא החל בטיפול בתרופה רמדסיביר, שהוכחה כיעילה בהטבת מצבם של חולים בנגיף. טראמפ צפוי לשהות במתקן הצבאי במשך כמה ימים.

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020

מאז נודע שטראמפ חיובי לנגיף, הוא טופל במספר תרופות נוספות, בהם תרופה של חברת "רג'נון" המסייעת בחיזוק המערכת החיסונית של חולים. בהודעת הבית הלבן נכתב כי טראמפ קיבל מנה של 8 גרם וכי הטיפול עבר בהצלחה ללא סיבוכים כלשהם. עוד דווח כי הנשיא נטל גם תרופות אחרות וביניהן זינק, ויטמין די, פימוטידין, מלטונין ואספירין. רעייתו של הנשיא, מלאניה, סובלת משיעול קל ומכאבי ראש. שאר בני משפחתו של הנשיא נבדקו גם הם - ויצאו שליליים.

לפני שעזב את הבית הלבן, צייץ הנשיא טראמפ סרטון קצר בחשבון הטוויטר שלו, בו ביקש להודות לציבור שתמך בו והתפלל לרפואתו: "אני רוצה להודות לכולם על התמיכה האדירה, אני הולך לבית החולים וולטר ריד, ואני חושב ששלומי מאוד טוב. בכל זאת, אנחנו רוצים לוודא שכל הדברים בסדר. הגברת הראשונה מרגישה טוב, תודה לכולכם אני לא אשכח את זה לעולם". זה היה הציוץ הראשון של טראמפ מאז הודיע שנדבק בנגיף.