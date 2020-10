פרטים חדשים מפינויו של טראמפ לבית החולים: למרות שבבית הלבן ניסו הערב (שבת) לשדר קור רוח, בארה"ב דווח כי לפני שהנשיא פונה עם מסוק הוא שאל את עוזריו אם הוא הולך למות כמו חברו סטנלי צ'רה, ידידו הקרוב שנדבק בקורונה בניו יורק ומת באפריל האחרון.

לפי גבריאל שרמן, כתב של המגזין האמריקני "ואניטי פייר", טראמפ היה מבוהל ברגעים לפני שפונה. לפי הדיווח, שנשען על שיחות שקיים עם בכירים במפלגה הרפובליקנית, טראמפ שאל את עוזריו: "האם אני עומד לסיים כמו סטן צ'רה?". אותו צ'רה בן ה-77 היה ידידו הקרוב של טראמפ, שנדבק בנגיף באפריל האחרון ומת מהנגיף.

Conversations w Republicans close to WH over last 12 hours indicate it’s been far more dire than WH has said. Before being taken to Walter Reed, Trump kept asking aides, “Am I going out like Stan Chera? Am I?” (Chera was Trump’s NYC friend who died of Covid in April)