התגובות – והשתיקות הרועמות: זמן קצר לאחר שרשתות התקשורת האמריקניות הכריזו עליו כנשיאה הבא של ארצות הברית, פוליטיקאים רבים ברחבי העולם בירכו את ג'ו ביידן על בחירתו לנשיא ה-46. ביל קלינטון כתב כי "הדמוקרטיה ניצחה", הילארי הודתה לכולם "על שגרמו לזה לקרות" ואהוד ברק כתב על ביידן שהוא אדם של "ערכים לפני זיקוקים". היו גם כאלה שבחרו לברך על המינוי של הנשיא החדש כשבדרך הם עוקצים את טראמפ, אורנה ברביבאי כתבה: "ברוך שפטרנו, עכשיו קדימה לשיקום תרבות הזיוף והשקר. שם וכאן". ומה עם נתניהו וגנץ? צרצרים.

אחד הראשונים לברך על מינויו של ביידן היה ראש ממשלת קנדה, ג'סטין טורדו, שלו היו יחסים מורכבים עם הנשיא היוצא טראמפ. בהודעה רשמית שיצאה מטעמו של טרודו נאמר כי ראש הממשלה מחכה בקוצר רוח "לעמוד באתגרים הגדולים ביותר בעולם", ביחד עם הממשל האמריקני החדש וביחד הוא מצפה "לקדם את השלום, את הכלכלה ואת המאבק בשינויי האקלים".

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

This election is about so much more than @JoeBiden or me. It’s about the soul of America and our willingness to fight for it. We have a lot of work ahead of us. Let’s get started.pic.twitter.com/Bb9JZpggLN — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020

חגיגות הניצחון בברוקלין | צילום: רויטרס

שני מנהיגים בולטים שהגיבו גם הם לבחירתו של ביידן הם בני הזוג ביל והילארי קלינטון. ביל כתב בחשבון הטוויטר שלו: "אמריקה דיברה בעד עצמה והדמוקרטיה ניצחה. עכשיו יש לנו נשיא נבחר וסגנית נשיאה נבחרת שישרתו את כולנו ויאחדו את כולנו". הילארי מצדה כתבה כי בחירתם של ביידן והאריס היא "כרטיס לעשיית היסטוריה, דחייתו של טראמפ ודף חדש לאמריקה".

Congratulations to my friends, @JoeBiden and @KamalaHarris — our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/febgqxUi1y — Barack Obama (@BarackObama) November 7, 2020

Mazal tov to President-elect Joe Biden. I had the privilege of working with him for nearly five years and know he’s a good man, a true friend of Israel, and a champion of the U.S.-Israel alliance. I wish him and VP-elect Harris (whom I hosted in Israel) every possible success. — Michael Oren (@DrMichaelOren) November 7, 2020

He will be a President for all of our families. pic.twitter.com/iGPKLMMIcK — Dr. Jill Biden (@DrBiden) November 7, 2020

גם ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון, ברך את ביידן על בחירתו לתפקיד החדש ואמר כי הוא מצפה לעבוד איתו מקרוב על האינטרסים המשותפים של המדינות. נשיא צרפת, עמנואל מאקרון, כתב בטוויטר כי לו ולביידן יש "הרבה מה לעשות במטרה להתגבר על האתגרים של היום. בוא נעבוד ביחד". מרקל ברכה זמן קצר לאחר מכן גם היא ואמרה כי היא מצפה לעתיד המשותף.

הנשיא הקודם, ברק אובמה, מי שעזר לביידן בחלק מהעצרות ונאם במטרה לחזק את מועמדותו, ברך את השניים במכתב ארוך. אובמה כתב בין היתר: "כשביידן ייכנס לבית הלבן בינואר הוא צפוי לעמוד בפני אתגרים שלא היו כמותם לאף נשיא מעולם – המגפה המשתוללת, כלכלה ומערכת משפט לא מאוזנות, דמוקרטיה בסכנה ומשבר האקלים. לא הייתי יכול להיות גאה יותר לברך את נשיא ארה"ב הבא וסגניתו".

I want to congratulate all those who worked so hard to make this historic day possible. Now, through our continued grassroots organizing, let us create a government that works for ALL and not the few. Let us create a nation built on justice, not greed and bigotry. — Bernie Sanders (@BernieSanders) November 7, 2020

Congratulations to my friend President-Elect @JoeBiden and Vice President-Elect @KamalaHarris.

The relationship between our countries is based on deeply held values and critical shared interests which I know will be at the heart of your administration. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) November 7, 2020

חגיגות הניצחון בניו יורק | צילום: רויטרס

גם בישראל לא איחרו הפוליטיקאים השונים לברך על ההודעה בדבר בחירתו של ביידן לתפקיד הנשיא. אהוד ברק כתב בחשבון הטוויטר שלו: "ביידן, אדם מאוזן, מבוגר אחראי, מנטש שאכפת לו מאנשים אחרים, אחד שחושב לפני שהוא פועל, לא אחרי. ערכים לפני זיקוקים. חבר של ישראל וחבר אישי להמון שנים. בהצלחה ביידן".

לפיד כתב בחשבון הטוויטר שלו: "מזל טוב לביידן והאריס. מערכת היחסים בין המדינות שלנו מבוססת על ערכים ואינטרסים משותפים קריטיים שאני יודע שיהיו בליבו של הממשל שלך. אני מחכה לעבוד עם הממשל החדש ועם החברים בשתי המפלגות".

מי ששתיקתם רועמת, ובייחוד נוכח היחסים החמים בין המדינות, הם נתניהו וגנץ שמטעמם לא יצאה שום הודעה רשמית או ברכה על מינויים של ביידן והאריס לתפקיד הנשיא וסגנית הנשיא.

Ann and I extend our congratulations to President-elect Joe Biden and Vice President-elect Kamala Harris. We know both of them as people of good will and admirable character. We pray that God may bless them in the days and years ahead. — Mitt Romney (@MittRomney) November 7, 2020

היו מי שבחרו לברך את ביידן דווקא בכך שהדגישו עד כמה הם שמחים מכך שטראמפ יסיים את תפקידו. אורנה ברביבאי כתבה: "ברוך שפטרנו. עכשיו קדימה לשיקום תרבות הזיוף והשקר. שם וכאן". שלי יחימוביץ' כתבה: "שלום שלום ואל תבוא לי בחלום. ברוך שפטרנו מעונשו של זה. נפטרנו מאידיוט שקרן ומופרע".

בעולם הערבי מיהרו יחסית חלק מהמנהיגים לברך על מינויים של ביידן והאריס. האמיר הקטארי, שייח' תמים בן חאמד אל תאני כתב בחשבון הטוויטר שלו: "מזל טוב ביידן והאריס. אני מאחל לכם את איחוליי הטובים ביותר לאזרחי ארצות הברית ואני מצפה מאוד לעבוד יחדיו במטרה להמשיך ולחזק את היחסים בין המדינות". נשיא מצרים עבד אל פאתח א-סיסי הוציא הודעה רשמית בה נאמר כי הנשיא "מדגיש את השאיפה לשיתוף פעולה כדי לחזק את היחסים האסטרטגיים בין המדינות, לטובת שני העמים". נשיא לבנון ברך גם הוא ואמר שבתקווה הבחירה בנשיא החדש תביא ליציבות היחסים בין המדינות.

שלום שלום ואל תבוא לי בחלום. ברוך שפטרנו מעונשו של זה. נפטרנו מאידיוט מופרע ושקרן, שבז לכל מה שצודק ונכון וחיבק כל מה שרע ונתעב. נרקיסיסט ומגלומן, מיזוגן מטרידן וגזען, שאיים לדרדר את כל הישגי השוויון והקידמה לעידן האבן. צל כבד הוסר מעל העולם. הללויה.

— שלי יחימוביץ (@Syechimovich) November 7, 202