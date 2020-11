אחת המגישות הבכירות ברשת CNN האמריקנית, כריסטיאן אמנפור, עוררה זעם רב לאחר שבתוכניתה האחרונה, ביום חמישי האחרון, ביצעה בשידור השוואה בין תקופת נשיאותו של דונלד טראמפ לפרעות שביצעו הגרמנים נגד היהודים בגרמניה ב"ליל הבדולח" ב-1938. אירועי "ליל הבדולח" נחשבים לסמל לעליית הנאצים בגרמניה וכן לתחילתה של תקופת השואה. ישראל הרשמית וארגונים יהודיים גינו את האמירות. במשרד החוץ אף שלחו מכתב לרשת CNN בה דרשו התנצלות.

אמנפור פתחה את השידור ופנתה לצופים: "השבוע, לפני 82 שנים, אלו היו הנאצים שירו את יריית האזהרה הראשונה בתקופה האפלה של ההיסטוריה האנושית, והובילה לרצח עם של זהות שלמה. בכך גם לשרפת ספרים ומתקפה על האמת, הידע, ההיסטוריה והאמת".

לאחר תיאור ההיסטוריה היא שיגרה מסר על תקופת הנשיאות של טראמפ בארצות הברית: "לאחר ארבע שנים של מתקפה על אותם ערכים בתקופה המודרנית על ידי דונלד טראמפ, הצוות של ביידן והאריס מבטיח להשיב את הנורמות, כולל החזרת האמת".

