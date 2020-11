סימנים ראשונים להכרה של טראמפ בהפסד בבחירות? נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כינס הערב (שישי) מסיבת עיתונאים ראשונה מאז ההפסד בבחירות לנשיאות. במהלך ההצהרה שנשא, טראמפ נראה כבוי - ואמר שעד סוף השנה ייתכן ויאושרו שני חיסונים שונים נגד קורונה, אבל הוא התייחס בקצרה גם לתוצאות הבחירות לנשיאות.

טראמפ הדגיש בדבריו שהממשל שלו לא יטיל סגר כללי - והדגיש שזה לא יקרה כל עוד הוא הנשיא ותחת ממשלו. אז הוסיף טראמפ, כבדרך אגב: "אין לדעת איזה ממשל יהיה כאן בקרוב, הזמן יגיד". האמירה הזו נראית כמו רמז ראשון לכך שהוא צפוי להודות בקרוב בהפסד, זאת בניגוד לציוציו ההחלטיים ברשתות החברתיות מהשבוע האחרון שינצח במירוץ.

"This administration will not be going to a lockdown"



President Trump says there won’t be necessity for a US lockdown to combat Covid-19 “whatever happens in the future, who knows which administration it will be” https://t.co/tK6yjpFKNW pic.twitter.com/L4N7UDRvIy