הילרי קלינטון בדרך לאו"ם? נשיא ארה"ב הנבחר ג'ו ביידן שוקל למנות את המועמדת הדמוקרטית לשעבר לנשיאות ארה"ב, הילרי קלינטון, לתפקיד השגרירה באו"ם. בעיתון הוושינגטון פוסט דווח הבוקר (שישי) כי ביידן מעוניין במינויה של קלינטון כהעברת מסר – לפיו הוא רואה החשיבות רבה באו"ם ובשיתופי פעולה בינלאומיים.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

מינויה של אישיות כה בכירה לתפקיד יעלה בראש ובראשונה את קרנו של ארגון האומות המאוחדות – שמעמדו נסדק בשנים האחרונות, ובתקופת טראמפ בפרט. ביידן רואה חשיבות בכך בעידן שבו שיתוף הפעולה הבינלאומי נסוג ומעמדה העולמי של ארה"ב הדרדר.

This is ridiculous and an insult to @HillaryClinton. Stop. Please. https://t.co/i1J0IwE0ot