נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע באמצעות ציוץ בטוויטר שהוא צפוי להשתחרר הלילה (בין שני לשלישי) בשעה 1:30 (שעון ישראל) מבית החולים הצבאי "וולטר ריד", והעביר מסר נוסף לציבור: אל תפחדו ממגפת הקורונה ואל תתנו לה לשלוט בחייכם. "תחת ממשלי רכשנו המון ידע ופיתחנו תרופות נהדרות", הוסיף הנשיא. "אני מרגיש טוב יותר מאיך שהרגשתי לפני 20 שנים".

לקראת שחרורו של טראמפ מבית החולים, מסר צוות הרפואים המטפל בו עדכון על מצבו. לדברי הרופאים, הנשיא עדיין לא יצא לגמרי מכלל סכנה, אולם כל המדדים שלו תקינים ומצבו מאפשר את חזרתו אל הבית הלבן. עוד ציינו הרופאים כי הנשיא אינו מתלונן על קשיי נשימה, וחלפו 72 שעות מאז הפעם האחרונה שהוא סבל מחום גבוה. לפי שעה טראמפ ממשיך לקבל טיפול בסטרואידים, ורופאיו ייתנו לו מנה נוספת של התרופה רמדיסיביר לפני שיעזוב את בית החולים.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!