נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קיבל אמש בעודו בבית הלבן השלמת חמצן טרם הפינוי לבית החולים הצבאי, וולטר ריד. כך מפרסמת סוכנות הידיעות אי.פי. לפי הדייוח טראמפ סבל מקשיי נשימה, בשל ירידה ברמת החמצן בדמו.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

הדברים פורסמו כשעה אחרי תדריך של רופאו האישי של הנשיא , ד"ר שון קונלי, בו נשאל אם הנשיא קיבל השלמת חמצן מאז אובחן חיובי לנגיף , והוא התחמק כמה פעמים מתשובה בטענה שכעת הנשיא לא מקבל חמצן. בשלב מסויים , בעקבות שאלות חוזרות של הכתבים, הוסיף שביום חמישי לא קיבל חמצן.

טראמפ מפונה לבית החולים | צילום: רויטרס

ד"ר שון קונלי, רופאו האישי של הנשיא טראמפ | צילום: Reuters

מקור בכיר בבית הלבן מסר ש- 48 השעות הקרובות יהיו קריטיות עבור הנשיא, חלק מהסימפטומים שלו נחשבים כמדאיגים. זאת לאחר שבתדריך דאגו להבליט שמצבו של הנשיא טוב. החום ירד, והוא בעיקר סובל מתשישות.

עוד עולה מהתדריך שמסר רופאו האישי שהתסמינים של הנשיא הופיעו כבר ביום חמישי אחהצ. בהם חום שיעול ועייפות. אך ההודעה על היותו חיובית יצאה כאמור רק בשעה 1 בלילה שבין חמישי לשישי זמן מקומי/ 8 בבוקר שעונינו.

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well!