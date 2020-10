הופ היקס, אחת היועצות הקרובות ביותר לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, אובחנה לפנות בוקר (שישי) כחולת קורונה. היקס שהתה עם טראמפ בטיסה אל העימות הנשיאותי - ובדרך חזרה ממנו. הנשיא אישר זאת בראיון לפוקס ניוז ואמר שהוא והגברת הראשונה מלניה טראמפ מחכים לתוצאות הבדיקות שלהם. טראמפ אף אישר בציוץ בטוויטר כי הוא ומלניה נכנסו לבידוד.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

היקס בת ה-32 הצטרפה אל טראמפ לכמה טיסות בשבוע האחרון. גורמים שמעורים בנושא אמרו כי היא חוותה תסמינים של הנגיף. הבית הלבן פרסם תחילה לו"ז רגיל עבור הנשיא, לפיו הוא עתיד להשתתף באירוע של הקמפיין בפלורידה. בהמשך כתב טראמפ כי הוא נכנס לבידוד. בריאיון אמר שהתשובות יגיעו ביממה הקרובה - והודה ששהה בקרבת היועצת שנדבקה: "ביליתי הרבה זמן עם הופ, וכך גם הגברת הראשונה".

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!