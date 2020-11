יש סיבות רבות שייתכן שהרכב שלכם לא יתניע בגללן, אבל נחש פיתון ענק שמקופל במכסה המנוע שלכם בטח לא מופיע במדריך הרכב: קציני הרשות לחיות הבר במדינת פלורידה נקראו בסוף השבוע ללכוד נחש פיתון בורמזי באורך של 3 מטרים, שהתמקם במכסה המנוע של רכב מסוג פורד מוסטנג של אחד התושבים.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

הנחש התגלה לאחר שבעל הרכב פתח את מכסה המנוע לאחר שנורית המנוע דלקה בלוח השעונים. כשהגיעו הלוכדים, צילם בעל הרכב את לוכד הנחשים בעודו אוחז את הנחש מאחורי ראשו, מרים אותו מעל הקרקע ובעזרת האסיסטנט שלו מכניס את הנחש הענק לתוך שק.

Here's the video of the snake found in the Mustang yesterday via lifesytle_miami via Maorblumenfeld on Instagram. Story: https://t.co/1pnJxPV9GH pic.twitter.com/h0KInOLSH7