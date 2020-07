כוננות ספיגה: הכלכלה האמריקנית נפגעה קשות במשבר הקורונה - והיום (חמישי) פורסם עד כמה: ברבעון השני של 2020 רשמה ארה"ב צמיחה שלילית של 32.9% בתוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) - הירידה החדה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה - ובעקבות פרסום הנתון העגום בדקנו איך הוא צפוי להשפיע גם על הכלכלה הישראלית.

ענף הייטק - שאחראי כמעט על כמחצית מסך הייצור של המשק המקומי - קשור ישירות לארה"ב, ולכן גם המשק המקומי צפוי לספוג מכות, וייתכן שהן יגיעו כבר בעתיד הקרוב. "המשבר הכלכלי בארה"ב יפגע קודם כל במדינות שסחר החוץ שלהם עם ארה"ב הוא משמעותי, ולכן מצבנו כישראל כרגע רע מאוד", הסביר ד"ר ארז כהן, חוקר ומרצה למדיניות ציבורית באוניברסיטת אריאל בשיחה עם N12. "ישראל מחוברת בקשר הדוק להייטק האמריקני ולעמק הסיליקון. עוצמת הקשר חזקה, ולכן מצבנו רע מאוד".

"נתח גבוה מהתוצר שלנו הוא מארה"ב וזה בעיקר ההייטק, המנוע הכלכלי שלנו ומשנות ה-2000 הוא היה החיסון של המשק הישראלי. לכן היינו חזקים כלכלית גם במלחמת לבנון השנייה ב-2006 בזכות ההייטק. 50% מסך הייצור הישראלי הוא הייטק. אם ההייטק האמריקני יקנה מאיתנו פחות - אנחנו נייצר פחות ויהיו פיטורים. בכל המדינות בעולם עלול לרדת התוצר ואנחנו חסרי אונים. הדבר היחיד שאפשר לעשות הוא להתחיל ליזום פרויקטים ציבוריים, כמו מטרו. זה ייצר משרות וייתן יציבות וודאות. המדינה צריכה לעזור לעסקים".

משבר הקורונה – שרחוק מסיום בארה"ב, שרשמה רק ביממה האחרונה את הקורבן ה-152 אלף לנגיף - קטע צמיחה של 11 שנים בכלכלה האמריקנית , שלראשונה מאז המשבר ב-2008 נכנסת למיתון. יש לציין שלמרות שמדובר בירידה החדה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה, שהכלכלנים בארה"ב חזו צמיחה שלילית עוד יותר (34.7%).

