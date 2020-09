הקלטה חדשה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פורסמה אתמול (שני) בתקשורת האמריקנית, וחשפה צד חדש על יחסי החוץ שהנשיא מנהל בכהונתו. בשיחה שקיים טראמפ עם העיתונאי האמריקני בוב וודוורד, הוא התייחס ליחסיו האישיים עם מנהיגי העולם והסביר שהוא מסתדר מצויין דווקא עם הידועים לשמצה מביניהם - כמו נשיא תורכיה טאיפ ארדואן ומנהיג צפון קוריאה קים גו'נג און. ומה עם השאר? "ה'קלים' הם אלה שאני פחות אוהב", הוא נשמע אומר.

"אני מסתדר עם ארדואן טוב מאוד, למרות שאני לא אמור כי כולם אומרים שהוא אדם נוראי, אבל אתה יודע, לי זה עובד טוב. זה מצחיק, היחסים שיש לי, ככל שהם יותר קשוחים ורעים, אני מסתדר איתם יותר טוב. אולי זה לא דבר רע. ה"קלים" הם אלה שאני פחות אוהב או לא פחות מסתדר איתם‎"

“It’s funny, the relationships I have, the tougher and meaner they are, the better I get along with them,” President Trump said in an interview with @realBobWoodward. pic.twitter.com/6aCpqbO9jf