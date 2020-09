בארה"ב נחשפו הערב (רביעי) הקלטות של הנשיא דונלד טראמפ, מהן עולה כי הוא ידע על קיומו של נגיף הקורונה - ועל הסכנות הכרוכות בו - עוד לפני שהחלה ההתפרצות החמורה בארצו. "זה דבר קטלני", אמר טראמפ על הקורונה מספר שבועות לפני מותו של הקורבן האמריקני הראשון. "רציתי להנמיך את זה, ואני עדיין רוצה להנמיך את זה כדי לא ליצור פאניקה", אמר. באותו זמן שהצהיר פומבית כי הנגיף עומד להיעלם - הודה טראמפ בשיחות שהוקלטו כי המחלה מסוכנת ביותר. מומחים טענו כי אם היה חושף בזמן את המידע, מתים רבים היו יכולים להינצל.

18 ראיונות נרחבים ערך העיתונאי האמריקני בוב וודוורד, זוכה 2 פרסי פוליצר, עם הנשיא טראמפ. הריאיונות התקיימו בין 5 בדצמבר 2019 ל-21 ביולי 2020, לצורך ספרו החדש של וודוורד - "זעם" - שיושק בשבוע הבא. לידי CNN הגיעו כמה מההקלטות, שגילו כי הנשיא ידע על נגיף הקורונה עוד בפברואר - ואף תיאר אותו אז כ"מסוכן, מועבר באוויר, מדבק מאוד וקטלני יותר מהשפעת". עוד הודה טראמפ בפני העיתונאי בחודש מארס כי לתפיסתו עדיף להסתיר זאת מהציבור כדי לא ליצור בהלה.

באותו זמן חזר טראמפ ואמר לציבור כי "הנגיף עומד להיעלם". בזמן שציין בספר כי להבנתו תפקידו של הנשיא הוא "לשמור על ביטחון המדינה", טראמפ הודה בפני וודוורד בפברואר כי הוא יודע עד כמה הנגיף קטלני - וחודש לאחר מכן הודה כי הסתיר את המידע הזה מהציבור.

מומחים סבורים כי אילו טראמפ היה מדבר גלויות עם הציבור ופועל בצורה נחרצת כבר בתחילת פברואר - אלפי אמריקנים יכלו להינצל. לדעת המומחים, על טראמפ היה לפרסם הנחיות מוקפדות וליצור מסר עקבי שמורה לעטות מסכות, לשמור על ריחוק חברתי ולרחוץ ידיים. הוא לא עשה זאת גם חודשים רבים אחר כך.

בריאיון האחרון שנערך עמו, בחודש יולי, אמר טראמפ לוודוורד: "לנגיף אין שום קשר אליי. זו לא אשמתי. זו סין ​​שהניחה לנגיף הארור להתפשט".

בסדרת ריאיונות ארוכה שערך העיתונאי וודוורד גם עם מקורביו של הנשיא בבית הלבן, כינו בכירים לשעבר בממשל את טראמפ כ"מסוכן" ו"לא מתאים להיות המפקד העליון". ד"ר אנתוני פאוצ'י, המומחה הבכיר למחלות זיהומיות בממשל ודמות נערצת בארה"ב, צוטט כשאמר שהנהגתו של טראמפ נעשית "ללא הגה" וכי "מטרתו היחידה היא להיבחר מחדש".

בספר נחשף גם כי טראמפ קיבל שורת אזהרות חמורות על הנגיף בשלב מוקדם יחסית, בסוף חודש ינואר. באותה תקופה היו בארה"ב רק כעשרה מקרים של הידבקות בנגיף. בתחילת פברואר, כאשר טראמפ ואנשי בריאות הציבור שלו אמרו שהנגיף "בסיכון נמוך", הנשיא אמר לוודוורד שבלילה הקודם דיבר עם נשיא סין על הנגיף. "זה עובר דרך האוויר" אמר טראמפ לעיתונאי. "זה תמיד קשה יותר מהמגע. אתה לא צריך לגעת בדברים. נכון? אבל האוויר, אתה פשוט נושם את האוויר והנגיף עובר. וכך זה מאוד מסובך. וזה גם קטלני יותר אפילו משפעת".

כשטראמפ הוסיף לומר לציבור כי הנגיף "בשליטה" ושהמקרים בארה"ב "ייעלמו", בשיחה עם וודוורד הודה שהנגיף מסכן את הצעירים. "רק היום ואתמול התגלו כמה עובדות מדהימות - זה לא רק זקנים ומבוגרים, אלא גם צעירים, הרבה צעירים". אולם באופן פומבי, טראמפ המשיך להתעקש בדיוק על ההפך, ואמר שילדים "כמעט חסינים".

ב-3 באפריל הצהיר טראמפ שוב, פומבית, כי הנגיף ייעלם: "אמרתי שזה נעלם וזה נעלם". אולם יומיים לאחר מכן אמר טראמפ לוודוורד: "זה דבר נורא, זה לא יאומן". ב- 13 באפריל אמר: "זה כל כך קל להעברה, שאפילו לא תאמין לזה".

בנוסף, טראמפ התפאר בפני וודוורד במערכת נשק סודית חדשה. "בניתי גרעין - מערכת נשק שלאף אחד לא היה אי פעם במדינה הזאת לפני כן", אמר הנשיא. וודוורד אומר כי מקורות אחרים אישרו את המידע, מבלי למסור פרטים נוספים, אך הביעו הפתעה מכך שטראמפ גילה זאת.

"זעם" הוא המשך לרב המכר "פחד" של וודוורד משנת 2018, אשר תיאר את הבית הלבן ככאוטי וטען כי עוזרי טראמפ הסתירו ממנו מסמכים כדי להגן על המדינה מפני מה שהם ראו כדחפים המסוכנים ביותר שלו. בזמן שטראמפ ביקר את "פחד", הוא התלונן כי כלל לא דיבר עם וודוורד על הספר - מה שהביא להסכמתו לראיונות נרחבים ל"זעם". ב-14 באוגוסט, תקף טראמפ את ספרו החדש של וודוורד עוד לפני שפורסם, וצייץ: "הספר של בוב וודוורד יהיה מזויף, כמו תמיד, כמו שרבים מהאחרים היו".

Donald Trump knew.



He lied to us for months.



And while a deadly disease ripped through our nation, he failed to do his job — on purpose.



It was a life or death betrayal of the American people. https://t.co/WDmVUvmmJk