דוברות הבית הלבן פרסמה הבוקר (ראשון) הודעה רשמית על מותו של אחיו הצעיר של נשיא ארה"ב דונלאד טראמפ. רוברט טראמפ בן ה-71 היה מאושפז בבית החולים ומת במהלך השבת. נשיא ארה"ב טראמפ ספד לאחיו ואמר: "אתגעגע אליו מאוד".

ביום שישי הגיע טראמפ לבקר את אחיו בבית החולים בניו יורק לאחר שאושפז. הבריאות שלו התדרדרה בתקופה האחרונה, זה לא היה האשפוז הראשון שלו. לא נמסרה סיבת המוות הרשמית. בהודעה שפרסם הבית הלבן נכתב בשמו של הנשיא: "בלב כבד אני משתף אתכם שאחי הקטן מת הלילה בשלווה. הוא לא היה רק אחי אלא גם חברי הטוב, אתגעגע אליו מאוד וזכרונו יהיה בלבי לנצח".

רוברט טראמפ נולד בשנת 1948 והיה אחיו הצעיר של הנשיא דונלד טראמפ. הוא היה מנהל עסקים ומפתח נדל"ן שניהל את אחזקות הנדל"ן של ארגון טראמפ מחוץ למנהטן. הוא היה נשוי לליין טראמפ עד לגירושיהם בשנת. החל ממרץ 2020 הוא היה רוברט נשוי לאן מארי פאלאן, והוא מת הלילה בבית החולים בגיל 71.

'HE'S HAVING A HARD TIME': President Donald Trump spoke hours after news broke that his 72-year-old younger brother, Robert Trump, was hospitalized in New York. READ MORE: https://t.co/indTIwbtIH pic.twitter.com/XhlN0dpvn2