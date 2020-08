ביקורת חריפה ברשת על נסראללה: סרטון שהעלתה בלוגרית ועיתונאית לבנונית לחשבון הטוויטר שלה אמש (שישי) מחולל סערה ברשת. בסרטון היא מטיחה ביקורת קשה במזכ"ל חיזבאללה, חסן נסראללה, ושואלת אותו: "מה ישראל עשתה נגדנו יותר מכם?".

בסרטון שהופץ בטוויטר, תקפה העיתונאית את נסראללה – והטיחה בו האשמות: "מה אתה מנסה להגיד לנו? אני רוצה להגיד לך דבר אחד: אם אתה מצליח לענות על השאלה הזו לעם הלבנוני אני נשבעת, כולנו נסגוד לך – אני אסגוד לך, אם תצליח לענות על השאלה הזו: מה ישראל עשתה נגדנו יותר מכם? תענה לי".





