נשיא ארצות הברית דונאלד טראמפ השיג הצלחה דיפלומטית במזרח התיכון לקראת הבחירות ב-3 בנובמבר כשתיווך בין ישראל לאיחוד האמירויות בחתימת הסכם הנורמליזציה ההיסטורי בין המדינות. טראמפ התבטא בנושא בתדרוך עיתונאים בבית הלבן הלילה (בין חמישי לשישי), ובירך את ישראל על "הוויתור הנהדר" על הסיפוח. כשנשאל על הודעת נתניהו שלפיה הסיפוח רק הושהה, היסס טראמפ ופנה לשגריר דייוויד פרידמן שהדגיש כי המהלך לא יקרה בזמן הקרוב.

מדינת המפרץ וישראל הסכימו על נורמליזציה של היחסים הדיפלומטיים ביניהן, וישראל התחייבה להשהות כל סיפוח אפשרי שתוכנן על ידה בשטחי הגדה המערבית. מיד לאחר שסיים את שיחתו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם יורש העצר מוחמד בן זאייד, תיאר הנשיא האמריקני את ההישג כ"פריצת דרך ענקית" בציוץ בטוויטר.

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates!