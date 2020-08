מטוס של חברת "אייר אינדיה" התרסק ונחצה לשניים הערב (שישי) בנמל התעופה שבעיר קוז'יקודה (קליקוט) שבמדינת קראלה. עד כה דווח כי בהתרסקות המטוס שטס מדובאי לשדה התעופה קארופור, נהרגו שלושה בני אדם בהם הטייס ושני נוסעים.

מתיעודים שעלו לרשתות החברתיות ניתן לראות כי מסלול הנחיתה רטוב לחלוטין ועליו נמצא מטוס הבואינג 737 שפשוט נחצה לשני חלקים. דובר החברה אישר את הדיווחים השונים ואמר כי "לפי שעה, במזל, לא היה פיצוץ במקום".

על המטוס היו 174 נוסעים, 6 אנשי צוות ו-2 טייסים שכאמור אחד מהם נהרג. הנחיתה התבצעה בתנאים של גשם כבד, מצב שכיח בשיא עונת המונסונים ולכן ככל הנראה החליק המטוס לעמק סמוך למסלול הנחיתה והתפרק.

Air India Express Boeing 737 from Dubai to Calicut has been involved in a serious incident on landing — overrunning the runway, aircraft fuselage broken up, rescue operation underway. #Calicut #kozhikode #Kerala #KeralaFloods pic.twitter.com/JJCTNNmyld