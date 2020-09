לרגל השנה העברית החדשה – מנהיגים של מדינות רבות בעולם פרסמו ברכות ראש השנה לעם ישראל. שר החוץ של איחוד האמירויות שנכח בטקס חתימת הסכם השלום בוושינגטון צייץ בעברית: "שנה טובה" ואפילו שר החוץ האירני בירך את העם היהודי: "מאחל לעם היהודי אושר ובריאות – ושנה טובה".

הנשיא האמריקני טראמפ בירך את מדינת ישראל והעם היהודי ובהודעה שנמסרה מהבית הלבן נכתב: "החגים השנה מגיעים עם תחושת אופטימיות לעם בישראל, כאשר הממשל שלי ממשיך לבצע צעדים גדולים לביטחון במזרח תיכון יציב, משגשג ושלו יותר".

שנה טובה — عبدالله بن زايد (@ABZayed) September 18, 2020

.@SecondLady and I send our warm wishes for a blessed Rosh Hashanah to the Jewish people celebrating around America and the world. Shana Tova and Happy New Year! pic.twitter.com/qRmF7Hwp3V — Mike Pence (@Mike_Pence) September 18, 2020

"הגברת הראשונה ואני מאחלים לאחינו ואחיותינו היהודים שנה טובה ותקווה שלמיליוני המאמינים באמריקה וברחבי העולם תהיה התחלה מבורכת של תקופת החגים", הוסיף טראמפ. "תקופה זו של חגיגות, תפילות אדוקות, התבוננות פנימה ותשובה, מזכירה לנו את חשיבותן של האמונה, המשפחה והאחווה לכל אחד מאיתנו. בייחוד בזמנים מאתגרים אלה, תחושת השלווה והעידוד הנלוות למנהגים הללו מעולם לא הייתה חשובה יותר".

סגנו, מייק פנס הצטרף לברכה וכתב: "לרגל ראש השנה, הגברת השנייה ואני שולחים ברכות חמות ותפילות לכל היהודים בארצות הברית ובעולם כולו".

Presidential Message on Rosh Hashanah: https://t.co/LILmUMtCO1 — The White House (@WhiteHouse) September 18, 2020

ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון הקליט ברכה להתייחס גם לסגר שמתקיים בבריטניה: "לציין את ראש השנה ללא החיבוק הקרוב של המשפחה יקשה לסיים שנה שהייתה קשה. אבל כאן בבריטניה וברחבי העולם הקהילות היהודיות ידעו להתמודד היטב עם צרה". גם משפחת המלוכה בירכה את היהודים ויורש העצר הבריטי הנסיך וויליאם פרסם בטוויטר תמונות שלו מעת ביקורו בבית כנסת.

Warm wishes to all in the Jewish Community celebrating #RoshHashanah this weekend. pic.twitter.com/NrZiFmaZpz — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) September 18, 2020

גם שר החוץ האירני בירך את היהודים ובחשבון הטוויטר שלו כתב: "לרגל השנה היהודית החדשה אני מאחל לאירנים ולכל היהודים אושר ובעיקר בריאות. ילדיו של אדם אברהם ומשה הם אחים שצריכים לחיות בשלום דמוקרטי אמיתי ולא בעסקאות ודילים. שנה טובה". בנוסף, הוא צירף תמונות של יהודים באירן מתפללים.