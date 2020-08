אחרי הפיצוץ שהרג 154 לבנונים, פצע יותר מ-5,000 והשאיר את ביירות משותקת, המחאות והזעם כלפי המשטר עלו הלילה (בין שבת לראשון) שלב כשאלפים הצליחו לפרוץ למשרדי ממשלה. לפחות 15 אלף בני אדם צרו על בניין הפרלמנט ומשנהדפו על ידי כוחות המשטרה, פרצו למשרדי החוץ והאוצר ושרפו בין היתר תמונות של נשיא לבנון מישל עאון.

בהפגנות שהסלימו נהרג שוטר אחד ונפצעו 200 בני אדם. כוחות המשטרה השתמשו באמצעים לפיזור הפגנות כדי להדוף את המפגינים הרבים שהגיעו ל"כיכר השהידים" בביירות וקראו: "האנשים רוצים את נפילת המשטר".

הרקע להפגנות הללו הוא כמובן הפיצוץ האדיר שהחריב חלקים נרחבים מביירות בשבוע שעבר ולמעשה חשף את ההתנהלות הרשלנית של המשטר. המפגינים מפנים אצבע מאשימה גם כלפי ארגון חיזבאללה שלו רוב גדול של תומכים בקרב התושבים וייצוג מרשים בממשלה הלבנוני.

In the aftermath of Beirut Explosion, largely enabled by government incompetence & corruption, protesters in Lebanon have now:

- Taken over foreign ministry

- Taken over energy ministry

- Stormed economy ministry

- Stormed Association of banks of Lebanon pic.twitter.com/9eVDYfHHCx